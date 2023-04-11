Во славу Императора: олдскульный шутер Warhammer 40,000: Boltgun с графикой из 90-х выйдет в мае, а в российском Steam стартовали предзаказы

Издательство Focus Entertainment и разработчики из британской студии Auroch Digital (Brewmaster, Mars Horizon 2: The Search for Life) объявили дату выхода ретрошутера Warhammer 40,000: Boltgun.

Напомним, Warhammer 40,000: Boltgun была официально представлена на презентации Warhammer Skulls Showcase в прошлом июне и ожидалась к релизу на протяжении текущего года.

Как стало известно, Warhammer 40,000: Boltgun поступит в продажу уже 23 мая 2023 года для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Анонс сопроводили новым геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Вслед за объявлением на PC, PlayStation и Xbox стартовали предзаказы. В российском Steam копия Warhammer 40,000: Boltgun обойдётся в 999 рублей. Никаких бонусов за покупку до релиза не предполагается.

Пользователям Warhammer 40,000: Boltgun достанется роль закалённого в боях космического десантника на рискованном задании: пробиться сквозь полчища космодесантников Хаоса и демонов Хаоса.

Разработчики называют Warhammer 40,000: Boltgun вызванной «безудержной ностальгией» данью уважения скоростным шутерам из 90-х: проект сочетает пиксельную графику на движке Unreal Engine 4 и современный геймплей.

Кроме того, обещают разрушительный арсенал, огромные уровни, высокую подвижность персонажа, интуитивные сражения и приятную стрельбу. Перевод на русский язык не заявлен (игра поддерживает только английский).