В 2023 году вселенная Warhammer 40,000 пополнится ретрошутером Boltgun

Издательство Focus Entertainment и разработчики из британской студии Auroch Digital в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase анонсировали ретрошутер Warhammer 40,000: Boltgun.

Пользователям Warhammer 40,000: Boltgun достанется роль закалённого в боях космического десантника на рискованном задании: пробиться сквозь полчища космодесантников Хаоса и демонов Хаоса.

Разработчики называют Warhammer 40,000: Boltgun абсолютной данью уважения классическим шутерам: проект сочетает пиксельную графику в духе игр 90-х с современным геймплеем.

Кроме того, создатели Warhammer 40,000: Boltgun обещают в игре разрушительный арсенал, огромные уровни, высокую подвижность персонажа, интуитивные сражения и приятную стрельбу.

Релиз Warhammer 40,000: Boltgun ожидается в 2023 году на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Команда Auroch Digital занята проектом ещё с 2018-го.