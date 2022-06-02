3DNews Новости Software PlayStation В 2023 году вселенная Warhammer 40,000 п...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В 2023 году вселенная Warhammer 40,000 пополнится ретрошутером Boltgun

Издательство Focus Entertainment и разработчики из британской студии Auroch Digital в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase анонсировали ретрошутер Warhammer 40,000: Boltgun.

Источник изображения: Focus Entertainment

Источник изображения: Focus Entertainment

Пользователям Warhammer 40,000: Boltgun достанется роль закалённого в боях космического десантника на рискованном задании: пробиться сквозь полчища космодесантников Хаоса и демонов Хаоса.

Разработчики называют Warhammer 40,000: Boltgun абсолютной данью уважения классическим шутерам: проект сочетает пиксельную графику в духе игр 90-х с современным геймплеем.

Кроме того, создатели Warhammer 40,000: Boltgun обещают в игре разрушительный арсенал, огромные уровни, высокую подвижность персонажа, интуитивные сражения и приятную стрельбу.

Релиз Warhammer 40,000: Boltgun ожидается в 2023 году на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Команда Auroch Digital занята проектом ещё с 2018-го.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новым проектом авторов Pathfinder оказалась Warhammer 40,000: Rogue Trader — первая классическая RPG по франшизе
Следующий фестиваль игр по Warhammer пройдёт в начале июня — обещают анонсы по Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Darktide
Выяснились подробности о Warhammer 40,000: Darktide — псайкеры, глубокий сюжет и поддержка в будущем
VR-версия симулятора выживания Green Hell доберётся до Steam в июне
Ролевой долгострой Alaloth: Champions of the Four Kingdoms появится в раннем доступе летом
FromSoftware незаметно упростила некоторых парных боссов в Elden Ring
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: warhammer 40,000: boltgun, auroch digital, focus entertainment, шутер
warhammer 40,000: boltgun, auroch digital, focus entertainment, шутер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 74
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 29
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SAP уволит сотрудников российского и белорусского подразделений
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
Buick провёл ребрендинг, анонсировал первый электромобиль и показал изящный концепт Wildcat
Sony: по качеству снимков смартфоны обгонят зеркалки и беззеркалки в ближайшие три года
Телескоп «Хаббл» запечатлел пару взаимодействующих галактик
Ролевой экшен Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr выйдет на PS5, Xbox Series X и S со всеми дополнениями 11 мин.
Присутствие Space Marine 2 на презентации по играм Warhammer ограничилось премьерой дневника разработки 15 мин.
Старт предзаказов Warhammer 40,000: Darktide отметили кинематографическим трейлером с музыкой от Йеспера Кюда 18 мин.
В 2023 году вселенная Warhammer 40,000 пополнится ретрошутером Boltgun 22 мин.
VK купил долю в платформе подготовки к сдаче ЕГЭ «Умскул» за почти 1 млрд рублей 9 ч.
Новым проектом авторов Pathfinder оказалась Warhammer 40,000: Rogue Trader — первая классическая RPG по франшизе 12 ч.
Образовательная платформа Geekbrains сообщила об утечке данных об учениках 12 ч.
Журналисты предрекают Atomic Heart перенос на 2023 год, но разработчики называют это «вбросом» 13 ч.
Против российского офиса Google подали несколько исков из-за долгов 13 ч.
«Похоже на технодемо»: семь минут геймплея Sonic Frontiers не впечатлили игроков 13 ч.
Panasonic отправила компании Tesla первые образцы аккумуляторных ячеек типа 4680 2 ч.
Lamborghini считает, что на рынке найдётся место для гибридов и после 2030 года 2 ч.
Глава Ford предрёк начало ценовых войн после выхода электромобилей стоимостью менее $25 000 4 ч.
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000 5 ч.
Некоторые принтеры Canon Pixma стали уходить в циклическую перезагрузку 9 ч.
BSC и Intel намереваются вместе создать зеттафлопсные суперкомпьютеры на базе чипов RISC-V 9 ч.
Новая статья: Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 9 ч.
Ростех захотел включить в план cоздания отечественного 5G-оборудования базовые станции 4G 10 ч.
NZXT выпустила платы N5 Z690 и N7 Z690 для процессоров Intel Alder Lake 10 ч.
Fujifilm представила мощную беззеркалку X-H2S — очень быстрый сенсор, мощный процессор и богатые видеовозможности 11 ч.