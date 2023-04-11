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Использование Firefox параллельно с Windows Defender больше не создаёт повышенную нагрузку на CPU

Разработчики из Microsoft и Mozilla совместными усилиями решили проблему совместимости антивирусного приложения Windows Defender и браузера Firefox, о которой впервые стало известно около пяти лет назад. Речь идёт об ошибке в службе Antimalware Service Executable (MsMpEng.exe) антивируса, из-за которой существенно возрастала нагрузка на процессор при использовании Firefox.

Источник изображения: Shutterstock

Источник изображения: Shutterstock

Согласно имеющимся данным, исправление этой ошибки начало распространяться на этой неделе и вскоре оно станет доступным всем пользователям. По словам представителя Mozilla, после установки обновления эффективность процесса MsMpEng.exe повышается на 75 % при одновременном использовании Firefox.

Ранее Microsoft признала проблему, связанную с тем, что функция онлайн-защиты фирменного антивируса использует слишком много процессорного времени. Нынешнее обновление помогает сократить нагрузку на процессор, что должно быть ощутимо заметно при использовании Firefox. Сам же браузер пострадал сильнее от этого бага из-за того, что он генерирует в 7 раз больше событий Event Tracing for Windows в сравнении с конкурентами, такими как Chrome или Edge. Эти события обрабатываются функцией антивируса VirtualProtect, из-за чего и происходит увеличение нагрузки на процессор.

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

Хотя нынешнее обновление помогает решить проблему, разработчики из Mozilla планируют сократить количество процессов, генерируемых Firefox. Отмечается, что проблемы с производительностью могут возникать при использовании Firefox и других антивирусов с поддержкой VirtualProtect, например, продуктами Norton.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Браузеры,
Теги: windows defender, firefox, баг
windows defender, firefox, баг
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