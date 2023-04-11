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Apple столкнётся с антимонопольными расследованиями в Европе из-за политики отслеживания приложений

Рекламодатели и платформы, финансируемые за счёт рекламы, уже давно протестуют против актуальной политики отслеживания приложений Apple, и теперь компания из Купертино столкнётся с антимонопольными расследованиями по этому вопросу в двух европейских странах. В частности, Apple обвиняют в том, что она наносит ущерб конкурирующим рекламным платформам, чтобы стимулировать продажи собственных рекламных предложений в App Store.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Ранее Apple разрешала приложениям использовать анонимные идентификаторы отслеживания, что позволяло разработчикам продавать персонализированную рекламу в своих приложениях. Ситуация изменилась с введением прозрачности отслеживания приложений. Теперь разработчики приложений должны спросить разрешение пользователя на сбор данных. Большинство пользователей отвечает «нет», после чего приложения не могут использовать персонализированные рекламные идентификаторы.

Рекламодатели и рекламные платформы особенно недовольны этим изменением политики, из-за чего они недополучат миллиарды долларов в год. При этом собственные приложения Apple не должны запрашивать разрешение на отслеживание, что позволяет производителю iPhone собирать ценные данные, недоступные сторонним разработчикам. Немецкий антимонопольный регулятор на прошлой неделе установил, что такое поведение превращает Apple в законную мишень для специальных мер, направленных на предотвращение злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Франция собирается продолжить собственное расследование того же вопроса. Французское антимонопольное управление, вероятно, вскоре начнёт антимонопольное расследование в отношении Apple в связи с жалобами, связанными с изменениями 2021 года в её политике отслеживания приложений. Французские регулирующие органы планируют опубликовать официальное «Заявление о возражениях» об обнаруженных доказательствах незаконных антиконкурентных действий. Жалоба, ставшая поводом для расследования, была подана четырьмя французскими рекламными торговыми группами.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Игры для iOS, Приложения для iOS,
Теги: apple, рекламный идентификатор, антимонопольное расследование
apple, рекламный идентификатор, антимонопольное расследование
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