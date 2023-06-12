Смарт-часы Kieslect KS Pro с крупным 2-дюймовым экраном и поддержкой более 100 спортивных режимов предлагаются со скидкой

Компания Kieslect объявила о старте глобальных продаж умных часов Kieslect KS Pro . В честь мировой премьеры, а также восьмой годовщины бренда Kiselect, компания запускает акцию для ранних покупателей, в ходе которой с 12 по 18 июня новинку можно будет приобрести со значительной скидкой на торговой онлайн-площадке AliExpress.

Kieslect KS Pro оснащены круглым цветным сенсорным AMOLED-экраном с диагональю 2,01 дюйма и разрешением 502×410 точек, обеспечивающим красочное чёткое изображение. Защиту дисплея от царапин обеспечивает прочное закалённое стекло.

Благодаря имеющимся датчикам смарт-часы Kieslect KS Pro позволяют круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС), предупреждая пользователя о нарушениях ритма. Также с помощью смарт-часов можно определять уровень насыщения крови кислородом (SpO2), уровень стресса, и отслеживать качество сна. Для снятия стресса в часах имеется комплекс дыхательных упражнений.

Устройство поддерживает более 100 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, футбол, бейсбол, волейбол, йогу, боевые искусства и т.д.

По защите от влаги и пыли смарт-часы соответствуют стандарту IP68, что позволяет их использовать их на тренировках на открытом воздухе в любую погоду, а также брать с собой на занятия плаванием в бассейне.

Для подключения к внешним источникам сигнала используется протокол беспроводной связи протокола Bluetooth 5.1, благодаря чему поддерживается получение уведомлений о поступающих звонках, смс-сообщениях и сообщениях в социальных сетях. Смарт-часы оснащены микрофоном и динамиком, что позволяет с их помощью отвечать на телефонные звонки, не прибегая к смартфону.

Для управления функциями Kieslect KS Pro используется приложение Kies OS, а также голосовой помощник Apple Siri или Google Assistant. Также в устройстве есть предустановленные игры. Смарт-часы совместимы с устройствами под управлением iOS 9.0 и выше, а также Android 4.4 и выше. Батарея ёмкостью 280 мА·ч обеспечивает до 6,5 дня автономной работы в обычном режиме и до 2,5–4,5 дня без подзарядки при активном использовании.

Смарт-часы выполнены в металлическом корпусе весом 35,1 г без силиконового ремешка и размером 46,7×38×10.2 мм. Цвет корпуса — чёрный или серебристый. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте.

В рамках акции стоимость Kieslect KS Pro составит $95 (при указании промокода KIESKSPRO).