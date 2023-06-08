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Apple предложила использовать iPhone как управляемую камеру видеонаблюдения

Apple представила набор инструментов DockKit, с помощью которого можно превратить iPhone в автономную камеру для наблюдения за домашними животными. Согласно опубликованной на сайте компании документации, сторонние разработчики смогут использовать платформу с моторизованными подставками для смартфона, чтобы наблюдать за питомцем по всему дому.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Как говорит Apple, DockKit — это платформа, которая предназначена для съёмки фото и видео, когда iPhone установлен на подвижную подставку. Объединив DockKit с интерфейсом для наблюдения за животными API Animal Body Pose, разработчики, по словам Apple, смогут создавать приложения, которые «будут автоматически отслеживать объекты онлайн в 360-градусном поле зрения». Кроме этого, разработчики получат полный контроль над подставкой для настройки кадрирования, работой её двигателей, а также возможность создавать собственный интерфейс для отслеживания объектов.

Отметим, что платформа DockKit не является частью iOS 17, которая в скором времени будет поставляться Apple. Компания предоставляет разработчикам только инструменты, необходимые для создания и запуска собственных камер для наблюдения за питомцами на базе iPhone. Apple планирует более подробно рассказать обо всём этом на предстоящей сессии в рамках Всемирной конференции разработчиков.

Хотя поворотные держатели для iPhone существуют уже довольно давно, включение этой функции непосредственно в экосистему Apple исключает необходимость в сторонних приложениях. Похоже, что у компании широкие планы в отношении использования iPhone как док-станции: недавно она представила новую функцию StandBy, которая сделает смартфон центром умного дома.

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Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: apple, iphone, камера
apple, iphone, камера
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