Cooler Master представила суперкулер MA824 Stealth с трубками из композитного материала

Компания Cooler Master официально представила флагманскую воздушную систему охлаждения для центральных процессоров MA824 Stealth. Новинка представляет собой двухбашенную конструкцию, оснащённую восемью теплопроводящими трубками из некоего нового сверхпроводимого композитного материала. Производитель утверждает, что этот материал обладает до 30 % большей эффективностью в передаче тепла по сравнению с предыдущими решениями.

Размеры кулера MA824 Stealth составляют 162,2 × 150,6 × 165,6 мм. Система охлаждения оснащается двумя вентиляторами Mobius. Внутренний имеет размеры 135 × 135 × 26 мм, фронтальный — 120 × 120 × 25 мм. Вес кулера с вентиляторами составляет 1,63 кг.

Фронтальный вентилятор позволяет устанавливать модули памяти высотой до 42 мм. Вентилятор размером 135 мм работает со скоростью от 0 до 1550 ± 15 % об/мин. Модель на 120 мм оперирует в диапазоне скоростей от 0 до 1950 ± 15 % об/мин. Первый обеспечивает воздушный поток до 63,6 CFM, второй — до 63,1 CFM.

Для модели вентилятора размером 135 мм указывается максимальный уровень шума 24,6 дБа, для 120-мм модели — 22,6 дБа. Для обоих вентиляторов заявляется ресурс работы более 200 тыс. часов.

Система охлаждения Cooler Master MA824 Stealth совместима с процессорными разъёмами Intel LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1156 и LGA 1155, а также AMD Socket AM5 и AM4.

На новинку производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. О стоимости кулера MA824 Stealth компания не сообщила.