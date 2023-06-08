Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Cooler Master представила суперкулер MA8...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Cooler Master представила суперкулер MA824 Stealth с трубками из композитного материала

Компания Cooler Master официально представила флагманскую воздушную систему охлаждения для центральных процессоров MA824 Stealth. Новинка представляет собой двухбашенную конструкцию, оснащённую восемью теплопроводящими трубками из некоего нового сверхпроводимого композитного материала. Производитель утверждает, что этот материал обладает до 30 % большей эффективностью в передаче тепла по сравнению с предыдущими решениями.

Источник изображений: Cooler Master

Источник изображений: Cooler Master

Размеры кулера MA824 Stealth составляют 162,2 × 150,6 × 165,6 мм. Система охлаждения оснащается двумя вентиляторами Mobius. Внутренний имеет размеры 135 × 135 × 26 мм, фронтальный — 120 × 120 × 25 мм. Вес кулера с вентиляторами составляет 1,63 кг.

Фронтальный вентилятор позволяет устанавливать модули памяти высотой до 42 мм. Вентилятор размером 135 мм работает со скоростью от 0 до 1550 ± 15 % об/мин. Модель на 120 мм оперирует в диапазоне скоростей от 0 до 1950 ± 15 % об/мин. Первый обеспечивает воздушный поток до 63,6 CFM, второй — до 63,1 CFM.

Для модели вентилятора размером 135 мм указывается максимальный уровень шума 24,6 дБа, для 120-мм модели — 22,6 дБа. Для обоих вентиляторов заявляется ресурс работы более 200 тыс. часов.

Система охлаждения Cooler Master MA824 Stealth совместима с процессорными разъёмами Intel LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1156 и LGA 1155, а также AMD Socket AM5 и AM4.

На новинку производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. О стоимости кулера MA824 Stealth компания не сообщила.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Репортаж со стенда Cooler Master на выставке Computex 2023: необычные корпуса, мощные кулеры и экспериментальные решения
Стартовали продажи игрового виброкресла Cooler Master Motion 1 — погрузиться в игру всем телом стоит $2300
Cooler Master показала сверхкомпактный корпус NCore 100 Max, в который втиснется GeForce RTX 4090
Выбираем подарок ко Дню святого Валентина с партнёрами 3DNews
Noctua выпустила проставки NA-IS1, которые за $15 повысят эффективность компьютерных вентиляторов
Воздушный кулер Noctua NH-U14S DX-4677 справился с 700-ваттным 56-ядерным Intel Xeon W9-3495X
Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: cooler master, кулер, система охлаждения
cooler master, кулер, система охлаждения
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22