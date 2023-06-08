Noctua показала прототип 140-мм вентилятора NF-A14 нового поколения

Компания Noctua готовит серьёзное обновление дизайна своих 140-мм вентиляторов серии NF-A. В частности, производитель сообщил, что в основе новых «вертушек» будет использоваться кристаллизующийся полимер Sterrox. Он обеспечит повышенную структурную стабильность крыльчатки новых вентиляторов при их работе на высокой скорости, а также позволит увеличить объём создаваемого воздушного потока, одновременно снизив шум работы вентиляторов.

В сравнении с другими материалами для производства крыльчатки вентиляторов, которые применялись компанией ранее, включая LDPE-пластик, полибутилентерефталат, поливинилхлорид, АБС-пластик и т.д., кристаллизующийся полимер Sterrox обладает очень высоким соотношением прочности к весу, благодаря чему другая его разновидность, кевлар, используется при производстве бронежилетов.

Для повышения стабильности конструкции компания также сократила расстояние между крыльчаткой и рамкой вентилятора до менее чем 1 мм. Это позволит направлять весь воздушный поток вдоль оси вентилятора. Другими особенностями обновлённых вентиляторов являются специальные насечки на крыльчатке, которые ускоряют движение воздуха к краям лопастей. Ступица вентилятора усилена металлом, а в составе мотора применяется гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией SSO2. В раму вентилятора встроены антивибрационные прокладки.

Noctua планирует выпустить вентиляторы NF-A14 нового поколения в первом квартале будущего года. Напомним, что во втором квартале 2024 года производитель планирует выпуск флагманского кулера NH-D15 второго поколения. Он тоже получил ряд заметных изменений относительно всё ещё актуальной модели системы охлаждения первого поколения.