«Не перестаёт удивлять даже после 30 долгих лет»: первый геймплей Mortal Kombat 1 впечатлил простых игроков и давних фанатов

Как и было обещано, 8 июня в рамках презентации Summer Game Fest показали игровой процесс горячо ожидаемого файтинга Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios. Со сцены мероприятия проект представлял соавтор серии Эд Бун (Ed Boon).

Напомним, Mortal Kombat 1 представляет собой очередной перезапуск серии. События развернутся в перерождённой богом огня Лю Каном вселенной с переосмысленными версиями знаковых персонажей.

В новой реальности, например, Скорпион и Саб-Зиро стали братьями, что не мешает им бить друг друга ногами и руками, протыкать острыми ножами или ломать друг другу кости. В четырёх минутах геймплея Mortal Kombat 1 (см. ниже) этого добра хватает.

Основному персонажу в сражении могут помогать камео-бойцы — это отдельный набор героев (иногда пересекающийся с основным), которых можно призывать нажатием одной кнопки для проведения контекстного приёма.

Злоупотреблять камео не дадут — для призыва требуется накопить особую энергию. Среди помощников будут отсылки к прошлым играм серии. Среди них Бун выделил Джакса, Кано и Соню.

Зрители первый геймплей MK1 встретили восторгами (более 35 тыс. лайков) в адрес сюжетных изменений, проработки арен и изобретательности фаталити: «Mortal Kombat не перестаёт удивлять даже после 30 долгих лет», — признался NightShadow720.

Релиз Mortal Kombat 1 ожидается 19 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Бун подтвердил, что Джонни Кейджа в игре озвучит Жан-Клод Ван Дамм (Jean-Claude Van Damme), а новых демонстраций стоит ждать летом.