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3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... С 12 по 18 июня беспроводные наушники Mi...
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С 12 по 18 июня беспроводные наушники Mibro AC1, Mibro O1 Sport, Mibro Earbuds2 и Mibro Earbuds3 получат значительные скидки

Партнёрский материал

Бренд Mibro компании Zhenshi Technology, входящей в экосистему Xiaomi, объявил спецпредложение на беспроводные наушники Mibro AC1, Mibro O1 Sport, Mibro Earbuds2 и Mibro Earbuds3 в рамках распродажи 618 на AliExpress. В период с 12 по 18 июня наушники можно будет приобрести со значительными скидками.

Беспроводные наушники Mibro AC1 внутриканального типа оснащены динамическими драйверами диаметром 10 мм, обеспечивающими воспроизведение музыки в частотном диапазоне 20–20 000 Гц. Импеданс равен 32 Ом.

Mibro AC1 поддерживают технологию активного шумоподавления Hybrid ANC с тремя уровнями шумоподавления с эффективностью до 42 дБ. Отличную слышимость во время телефонного разговора обеспечивает система шумоподавления Environmental Noise Cancellation (ENC) с четырьмя микрофонами, позволяющая эффективно удалять внешние помехи.

Для подключения к внешнему устройству используется протокол беспроводной связи Bluetooth 5.3. продолжительность автономной работы наушников составляет до 7 часов в режиме воспроизведения музыки (до 40 часов с учётом зарядного футляра). По защите от влаги устройство соответствует стандарту IPX6.

Mibro AC1 обладают эргономичным дизайном, обеспечивающим комфортное ношение в течение длительного времени без блокировки слухового канала и риска его повреждения.

Второй участник акции — Mibro O1 Sport — беспроводные спортивные наушники, выполненные в минималистичном стиле с открытой конструкцией и креплением за ухом для надёжной посадки. Наушники оснащены крупными 15,3-мм динамическими драйверами, обеспечивающими насыщенное звучание по всему частотному диапазону и мощное воспроизведение низких частот. Для подключения к внешним источникам используется технология Bluetooth 5.3, обеспечивающая более высокую скорость передачи данных и более стабильную связь. Для сопряжения со смартфоном достаточно достать наушники из зарядного футляра.

Продолжительность автономной работы наушников при прослушивании музыки составляет до 7 часов, с учётом использования зарядного футляра с батареей ёмкостью 800 мА·ч — до 35 часов.

Открытая конструкция обеспечивает возможность оставаться на связи с окружающим миром и одновременно слушать музыку. Система шумоподавления (ENC) обеспечивает хорошую слышимость во время телефонных разговоров.

Наушники обладают защитой от влаги и пота согласно стандарту IPX6, позволяя заниматься тренировками в любую погоду. Для управления устройством используются аппаратные кнопки.

Третий участник акции — беспроводные наушники Mibro Earbuds2, лёгкие — вес модуля всего 3,4 и удобные в ношении. Наушники отличаются оригинальным внешним обликом благодаря полупрозрачному материалу корпуса, который к тому же обладает устойчивостью к высоким температурам. Компактный зарядный футляр весом всего 26,7 г не занимает много место и удобен в транспортировке.

Mibro Earbuds2 оснащены 13-мм динамическими драйверами, обеспечивающими более объёмный и насыщенный звук с максимально реалистичной передачей вокала и высоких частот. Хорошую слышимость во время телефонных разговоров гарантирует система шумоподавления ENC (Environmental Noise Canceling) на основе фирменного ИИ-алгоритма с использованием нейронной сети, отсекающая до 75 % окружающего шума. Поддержка беспроводного протокола Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное подключение к внешнему источнику звука на высокой скорости. Для сопряжения Mibro Earbuds2 со смартфоном достаточно открыть зарядный футляр.

Продолжительность автономной работы наушников при воспроизведении треков с уровнем громкости 75 % составляет 6,5 часа, с учётом зарядного футляра — до 25 часов.

Завершают список участников акции беспроводные наушники Mibro Earbuds3 внутриканального типа, выполненные в компактном формате с покрытием в виде кристаллической текстуры.

Наушники оснащены динамическими 10-динамиками, обеспечивающими чистое качественное звучание с полным эффектом погружения. Четыре микрофона системы шумоподавления Environmental Noise Cancellation (ENC) позволяют удалить внешние помехи, обеспечивая отличную слышимость во время телефонного разговора.

Светодиодный дисплей на зарядном футляре отражает информацию об уровне заряда батареи каждого из модулей и зарядного футляра. Продолжительность автономной работы наушников в режиме воспроизведения музыки составляет 5 часов, в режиме разговора — 6,5 часа, с учётом использования зарядного футляра — до 40 часов. Mibro Earbuds3 подключаются к источнику звука с помощью протокола Bluetooth 5.3, обеспечивающего стабильное соединение. Наушники отличаются быстрым сопряжением со смартфоном или планшетом — достаточно открыть футляр с наушниками. Для управления функциями Mibro Earbuds3 используются сенсорные панели на корпусе модулей.

В рамках распродажи стоимость Mibro AC1 составит 3120 руб., Mibro O1 Sport — 3495 руб., Mibro Earbuds2 — 1337 руб. и Mibro Earbuds3 — 1675 руб.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: mibro, беспроводные наушники, скидки
mibro, беспроводные наушники, скидки
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