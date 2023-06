Видео: геймплей Banishers: Ghosts of New Eden — эмоционального приключения про призраков и обречённую любовь

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Don’t Nod (Life is Strange, Vampyr) представили геймплейный трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden. Премьерный показ состоялся в рамках презентации Summer Game Fest.

Banishers: Ghosts of New Eden была анонсирована на церемонии награждения The Game Awards 2022, эта игра расскажет историю Антеи и Рэда — влюблённых друг в друга охотников за привидениями. Парочка поклялась защищать мир от всего сверхъестественного.

Очередное задание заканчивается для героев трагедией: Антея погибает, после чего сама становится одним из ненавистных ей призраков. В захваченной нежитью североамериканской глубинке влюблённые отчаянно ищут способ спасти Антею.

«Готовы ли вы нарушить клятву охотника на призраков, чтобы спасти возлюбленную, ставшую одним из них?» — спрашивают авторы у игроков в описании проекта в Steam. Сотрудники Don’t Nod называют своё детище «красивой, глубокой и эмоциональной историей обречённой любви».

Игрокам в Banishers: Ghosts of New Eden нужно будет попеременно использовать способности двух героев, а также регулярно принимать сложные решения. Последние будут влиять на сюжет, мир игры и судьбу персонажей – как живых, так и мёртвых.

Релиз Banishers: Ghosts of New Eden должен состояться до конца текущего года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. В магазине Steam уже появилась возможность предзаказать игру за 2699 рублей, но поддержка русского языка для неё пока не заявлена.