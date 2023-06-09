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Logitech ликвидировала бренд микрофонов Blue

Компания Logitech избавляется от бренда микрофонов Blue и теперь будет продавать продукцию под игровым брендом Logitech G, сохранив название Blue только для «описания наших технологий», говорится в сообщении компании. Blue был удален из раздела «бренды» на сайте Logitech, а домен Bluemic.com теперь перенаправляет на сайт Logitech. Все продукты Blue, включая микрофоны Yeti, Snowball и другие, теперь можно найти только в разделе Logitech G на сайте компании.

Источник изображения: Blue

Источник изображения: Blue

Logitech купила производителя игровых гарнитур Astro за $85 млн в 2017 году, а годом позже производителя микрофонов Blue Microphones за $177 млн. Теперь компания объединяет оба бренда в новый — Logitech G. Однако, если продукты под именем Astro в основном сохранятся, то бренд Blue будет упразднён. На вопрос «Исчезнет ли бренд Blue Microphones?» компания отвечает, что «название Blue будет использоваться для обозначения наших технологий». Тем временем бренд Astro «продолжит своё существование как серия аудиоустройств премиум-класса для игровых консолей под брендом Logitech G». На сайте Logitech уже можно увидеть изменения — там по-прежнему продаются микрофоны Yeti и Snowball, которые поставляются с технологией «Blue VO!CE», но больше нет ссылки на отдельный сайт Blue или страницу продукта.

Источник изображения: Logitech

Источник изображения: Logitech

Конкуренты Logitech обычно не избавляются от приобретённых брендов с известным наследием. Corsair, поглотившая множество фирм, чтобы стать миллиардной компанией в 2020 году, по-прежнему продаёт контроллеры под брендом Scuf Gaming (приобретённой в 2019 году), ПК под брендом Origin PC (также в 2019 году) и потоковое оборудование под брендом Elgato (2018 год). HP продаёт наушники под брендом HyperX, хотя купила эту компанию два года назад. Компания THX, разрабатывающая высококачественные системы для домашнего кинотеатра, не исчезла после того, как её купила Razer.

Сама Logitech не избавилась от Ultimate Ears, бренда наушников и Bluetooth-колонок, который она купила за $34 млн в 2008 году. Бренд контроллеров для авиасимуляторов Saitek, принадлежащий компании Logitech, тоже продаёт устройства под своим именем.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: logitech, микрофон, периферия, бренд
logitech, микрофон, периферия, бренд
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