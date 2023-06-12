Xiaomi объявила распродажу смартфонов POCO F5, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12S

Компания Xiaomi анонсировала спецпредложение на смартфоны POCO F5, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12S, воспользовавшись которым можно будет приобрести эти устройства со значительной скидкой. Акция пройдёт на платформе AliExpress в период с 12 по 18 июня.

Смартфон POCO F5 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной частотой дискретизации при касании 480 Гц. Экран имеет яркость 500 кд/м2 (пиковое значение — 1000 кд/м2) с поддержкой 16 000 уровней регулировки яркости для создания наиболее комфортных для глаз условий, обеспечивая возможность работы даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря поддержке 68 млн оттенков цвета и контрастности 5 000 000:1, а также использованию технологий HDR 10+ и Dolby Vision, вместе со 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 изображение получается максимально реалистичным, с точной цветопередачей, а игровой процесс — более увлекательным.

Poco F5 базируется на мощном восьмиядерном чипе Snapdragon 7+ Gen 2 с поддержкой 5G, а также до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с возможностью расширения через файл подкачки и до 256 Гбайт флеш-памяти UFS 3.1.

Аппарат оснащён тройной камерой с основным 64-Мп сенсором с диафрагмой f/1,79, оптической стабилизацией изображения (OIS), технологией бинаризации пикселей «4-в-1» до 1,4 мкм и поддержкой записи видео 8K, а также 8-Мп сверхширокоугольным модулем (120°) с диафрагмой f/2,2 и 2-Мп датчиком для макросъёмки (f/2,4). Всего за несколько секунд с помощью камеры можно сделать серию до 50 фотографий, что позволяет выбрать самый качественный снимок без риска пропустить памятный момент. Для селфи используется фронтальная 16-Мп камера с диафрагмой f/2,4.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт обеспечит длительную работу смартфона без подзарядки.

В свою очередь, смартфон Redmi Note 12 Pro 4G получил яркий 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей (FHD+) и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей плавное отображение игрового процесса наряду с красочной картинкой с яркостью до 1000 кд/м2. Поддержка технологий Dolby Vision, HDR10+, а также 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 гарантируют точную цветопередачу, а режимы чтения и Sunlight display обеспечат комфортное для глаз пользование смартфоном даже в яркий солнечный день.

Redmi Note 12 Pro 4G построен на восьмиядерном процессоре Snapdragon 732G с тактовой частотой до 2,2 Гц, обеспечивающем запуск ресурсоёмких приложений и тяжёлых игр. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 8 Гбайт, флеш-памяти UFS2.2 — до 256 Гбайт. Ёмкость памяти можно расширить благодаря слоту для карт памяти объёмом до 1 Тбайт.

Любителям фото- и видеосъёмки придётся по душе тыльная камера с основным 108-Мп сенсором с фазовым автофокусом, который дополняют 8-Мп сенсор с ультраширокоугольной оптикой (угол поля зрения — 120°) и 2-Мп датчики для макросъёмки и измерения глубины сцены. Целый ряд предустановленных режимов, включая режимы ночного портрета, длительной выдержки, серийной съёмки, позволят даже неопытному фотографу получать чёткие снимки профессионального уровня. Разрешение фронтальной камеры с бьюти-фильтром и алгоритмами ИИ для съёмки селфи равно 16 Мп.

Стереодинамики с поддержкой технологии объёмного звучания Dolby Atmos обеспечат качественный звук. Также есть 3,5-мм слот для наушников. Батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, благодаря чему на её полную зарядку с нуля уходит всего 30 минут. Для разблокировки смартфона используется боковой сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки по лицу AI Face.

Третий участник акции — смартфон Redmi Note 12S, который базируется на высокопроизводительном восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G96 с тактовой частотой до 2,05 Гц. Вместе с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 8 Гбайт и флеш-памятью UFS 2.2 ёмкостью до 256 Гбайт процессор обеспечивает бесперебойную работу ресурсоёмких приложений и тяжёлых игр.

6,43-дюймовый AMOLED DotDisplay-дисплей смартфона с разрешением 2400 × 1080 пикселей (FHD+) и частотой обновления до 90 Гц обеспечивает плавное отображение игрового процесса и видеоконтента. Максимальная яркость составляет 1000 кд/м2, контрастность — 4 500 000:1. Благодаря поддержке стандарта DCI-P3 дисплей гарантирует точную цветопередачу и яркую красочную картинку. Также имеются режимы чтения и Sunlight display, обеспечивающих комфортное для глач чтение и возможность использования смартфона под прямыми лучами солнца. Экран устройства покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass, защищающим от повреждений и царапин.

На тыльной панели смартфона размещена тройная камера с основным 108-Мп сенсором, дополненным 8-Мп сенсором с ультраширокоугольной оптикой (угол поля зрения — 118°) и 2-Мп датчиком для макросъёмки, обеспечивающая качественные снимки даже при слабом освещении. Для съёмки селфи имеется 16-Мп камера.

Массивная батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 37 Вт с использованием технологи Mi FC + MMT, делающими этот процесс более стабильным и эффективным.

В рамках акции цена POCO F5 со скидкой составит от 32 000 руб., Redmi Note 12 Pro — 39 000 руб. за версию с 6/128 Гбайт памяти, 43 000 руб. — за модель с 8/128 Гбайт памяти и 45 500 руб. за модель с 8/256 Гбайт памяти. Смартфон Redmi Note 12S 8/256 Гбайт будет предлагаться по цене 27 700 руб.