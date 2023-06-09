Одна из самых желанных игр Steam последних лет наконец получила дату выхода — драки зверюшек в Party Animals стартуют осенью

Взорвавшее сообщество в октябре 2020 года временное демо мультиплеерных драк зверюшек Party Animals обеспечило игре место в топ-3 самых желанных среди пользователей Steam, однако разработка затянулась. На шоу Summer Game Fest в июне 2023-го, однако, проект наконец получил точную дату выхода.

Напомним, релиз ожидался в первой половине 2023 года, однако к намеченному сроку разработчики из шанхайской студии Recreate Games не успеют. Как стало известно, Party Animals поступит в продажу лишь 20 сентября для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S по цене $20. Игра также будет доступна в Game Pass.

Как объяснили авторы, очередная задержка стала результатом чересчур оптимистичного прогноза (это их первая игра) в отношении сроков исправления багов и получения всех нужных разрешений. До релиза авторы обещают провести два полноценных стресс-теста и привезти «почти финальную» сборку на выставку Chinajoy в июле.

Party Animals предложит столкнуть друг с другом в бою щенков, котят, зайчиков, уточек и других миловидных зверят на динамических аренах (морозное крыло самолёта, чёрная дыра, взрывной баскетбольный матч) с реалистичной физикой. Последний элемент обеспечивает баталиям непредсказуемый характер.

Обещают несколько режимов с локальным и онлайновым мультиплеером, более 100 предметов гардероба, разнообразие оружия, функцию почёсывания пятой точки и бесшовный кроссплей между ПК и платформами Xbox. Отдельно разработчики уверяют, что больше переносить релиз игры не будут.