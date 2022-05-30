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Мультиплеерный файтинг Party Animals угодил в производственный ад, но уже из него выбирается

Принадлежащая издательству Source Technology шанхайская студия Recreate Games отчиталась о ходе разработки своего многопользовательского файтинга Party Animals в духе Gang Beasts.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, вышедшее в октябре 2020 года временное демо Party Animals привлекло 135 тыс. одновременных пользователей. Проект вошёл в топ-3 самых желанных игр Steam, но в новостных сводках долгое время не появлялся.

Как признались авторы, Party Animals угодила в производственный ад: из-за троекратного роста команды по сравнению с 2020-м коммуникация между отделами ухудшилась, что сказалось на продуктивности. Не помог ситуации и удалённый режим работы.

«В настоящее время мы постепенно повышаем результативность производства по мере улучшения командной работы и оптимизации процессов», — заверили игроков создатели Party Animals.

В результате редизайна у некоторых животных теперь виднеются зубы и язык

В результате редизайна у некоторых животных теперь виднеются зубы и язык

С октября 2020 года Recreate Games успела не только добавить в Party Animals новых персонажей и арены, но также переработать все основные элементы игры: шерсть животных, внешний вид карт, физику, звуки, интерфейс и так далее.

В конечном итоге Party Animals должна включать всех известных животных в принципе. Разработчики отмечают, что на реализацию данного плана потребуется много времени, поэтому часть зверей добавят уже после релиза.

Party Animals предлагает столкнуть друг с другом в бою щенков, котят и других пушистых существ. Обещают реалистичную физику, динамические карты, локальный и сетевой мультиплеер. Выход ожидается в текущем году на ПК (Steam).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик,
Теги: файтинг
party animals, recreate games, source technology, файтинг
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