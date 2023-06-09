На сайте AMD нашлись упоминания Threadripper PRO 7905WX и Threadripper 7900X

На сайте компании AMD обнаружены OPN-номера будущих процессоров AMD Threadripper 7000. Информацией поделился интернет-детектив @momomo_us. Указанные чипы будут относится к семейству с кодовым названием Storm Peak, а в их основе будет применяться архитектура Zen 4.

Судя по имеющейся информации, AMD планирует выпуск моделей серии PRO 79x5WX, которые будут предназначаться для рабочих станций. Также компания готовит модели 79x0X для HEDT-систем.

Планирует ли компания на самом деле выпускать сразу обе серии процессоров — пока неизвестно. Однако некоторые дата-майнеры полагают, что чипы серии Ryzen Threadripper PRO 7905WX будут предназначаться для использования с материнскими платами, оснащёнными процессорным разъёмом SP5 (LGA6096), в то время как HEDT-модели серии Ryzen Threadripper 7900X будут работать с платами, оснащёнными процессорным разъёмом SP6 (LGA4844).

Предполагается, что в целом серия процессоров Threadripper 7000 предложит модели с наличием до 64 физических ядер, поддерживающие до 128 потоков. Обе платформы будут поддерживать современные технологии в виде оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0. В случае с PRO-моделями Threadripper 7000 для рабочих станций можно ожидать поддержку восьмиканальной памяти, до 128 линий PCIe 5.0 и до 8 линий PCIe 3.0. Указанные процессоры не будут обладать поддержкой разгона. В свою очередь от моделей Ryzen Threadripper 7900X HEDT ожидается полная поддержка разгона как для самих процессоров, так и для оперативной памяти. Эти чипы, вероятно, предложат поддержку четырёхканальной ОЗУ и 64 линий PCIe 5.0 Информации о тактовых частотах будущих процессоров и их показателях энергопотребления пока нет.

По данным портала VideoCardz, анонс процессоров Ryzen Threadripper 7000 ожидается в третьем квартале текущего года.