Из-за действий американского регулятора с криптобирж Binance и Coinbase вывели почти $4 миллиарда

Криптовалютные биржи, обвинённые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в нарушении американских законов, переживают массовый вывод средств с лицевых счетов клиентов, но пока справляются с оттоком активов.

Поданные SEC судебные иски против Binance, Binance.US и Coinbase спровоцировали отток средств на общую сумму в $4 млрд, гласят открытые данные блокчейна. С понедельника по четверг совокупный чистый отток составил $3,1 млрд в сети Ethereum и $864 млн в биткоинах, сообщили аналитические агентства Nansen и Glassnode — чистый отток означает, что снятие средств оказалось выше их внесения. Площадки добросовестно отрабатывают все транзакции.

В минувший понедельник SEC подала в суд на международную криптобиржу Binance, её американскую версию Binance.US и лично главу платформ Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) за ряд нарушений американского законодательства о ценных бумагах. На следующий день ведомство подало в суд на Coinbase, обвинив площадку в продаже незарегистрированных ценных бумаг населению. Эти действия всколыхнули рынок криптовалют: причисленные регулятором к ценным бумагам токены BNB, ADA и MATIC значительно подешевели за неделю. А из-за стремления SEC заморозить активы Binance.US и последующего отказа площадки от доллара биткоин и криптовалюта Ethereum на ней, напротив, подорожали, поскольку трейдеры начали выводить активы.

По информации Nansen, Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по объёму торгов, за четыре дня испытала чистый отток в $2 млрд только на блокчейне Ethereum — в зачёт пошла собственная монета ETH и другие криптовалюты этой сети. Объёмы снятия биткоина за тот же период превысили их внесение на $838 млн, добавили в Glassnode. Чистый отток средств в размере 13 953 биткоинов в среду стал крупнейшим дневным спадом с декабря прошлого года, когда из-за не соответствующего действительности сообщения о резервах площадки инвесторы утратили к ней доверие — тогда ещё не улеглась шумиха вокруг банкротства криптобиржи FTX.

В абсолютных значениях отток средств, конечно, представляется значительным, но если учесть данные по криптокошелькам Binance, это лишь 5 % всех активов платформы. У Coinbase чистый отток средств через Ethereum за тот же период составил $1 млрд, посчитали в Nansen; и $25 млн в биткоинах, сообщили в Glassnode.