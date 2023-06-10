Поставщики оборудования для термоядерных электростанций не хотят рисковать деньгами и ожидают твёрдых гарантий будущих прибылей

Ассоциация термоядерной промышленности (FIA) опубликовала отчёт о состоянии дел в цепочке поставок для сферы термоядерного производства энергии. В последующие годы рынок оборудования в этой области обещает вырасти в десятки и сотни раз. В то же время опрос показал, что подавляющее большинство поставщиков в цепочке поставок не хотят вкладывать личные средства в расширение производства и ждут твёрдых гарантий для своей деятельности.

В опросе приняли участие 26 частных компаний, разрабатывающих термоядерные реакторы и сопутствующее оборудование, а также 34 компании, занятые в производстве компонентов для термоядерных установок. Все они являются членами Ассоциации термоядерной промышленности. Анализ ответов показал, что в 2022 году расходы энергетиков на цепочки поставок достигли $500 млн. К моменту запуска первых термоядерных электростанций стоимость цепочек поставок вырастет до $7 млрд и выйдет за границы триллионов долларов США после полномасштабного запуска термоядерной энергетики.

В то же время подобная динамика и умопомрачительные цифры будущих доходов не смогли заставить поставщиков немедленно начать расширять производственные мощности. Если отрасль должна встретиться с бурным ростом, очевидно, к этому сначала должны подготовиться поставщики, чего пока не наблюдается. В FIA отмечают, что компаниям-поставщикам нужны твёрдые гарантии для получения в будущем доходов, для чего необходимо предпринять ряд шагов как в частном секторе, так и в государственном.

Примерно 70 % опрошенных среди «термоядерных» разработчиков показали, что их поставщики без наличия постоянных заказов отказываются делать инвестиции в расширение производства. При этом более половины из них подтвердили, что для достижения будущего прогресса вложения необходимы уже сегодня.

«Прогнозируемый рост термоядерной промышленности создает огромные возможности для бизнеса нынешних и новых поставщиков, — сказал генеральный директор FIA Эндрю Холланд (Andrew Holland). — Очевидно, что необходима большая долгосрочная определенность — через сочетание финансирования, регулирования, механизмов разделения рисков и более активного общения, чтобы поставщики были готовы к расширению масштабов, опережая потребности отрасли».

Уникальной особенностью цепочки поставок компонентов для термоядерных установок Ассоциация считает независимость от закупок редких минералов и металлов, большинство из которых добываются в зонах постоянных военных конфликтов. Термоядерные компоненты требуют высокоорганизованного производства, которое можно найти только в обществах с открытой экономикой. При этом некоторая обеспокоенность геополитическими рисками остаётся, и участники цепочек поставок это отмечают.

Для повышения активности поставщиков, отмечается в докладе, необходимо принять ряд мер. В частности, необходимо увеличить как государственные, так и частные инвестиции в отрасль. Для этого, например, необходимо экспериментировать с финансированием на основе разделения рисков, чтобы дать поставщикам возможность инвестировать в новые мощности, к примеру, через «термоядерных» инвесторов, вкладывающих средства в ключевых поставщиков.

Также необходимо создать сетевые сообщества и проводить ежегодное мероприятие для поставщиков, чтобы способствовать коммуникации и осведомленности между термоядерными компаниями и поставщиками. Наконец, необходимо внедрение стандартизации и регулирования для обеспечения большей определенности в цепочке поставок и уверенности в долгосрочных инвестициях.

Всё это замечательно, но где они будут брать сварщиков? Рабочие специальности в цепочках поставок не появятся, их надо готовить отдельно и сильно заранее.