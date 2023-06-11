Два астероида диаметром 400-800 метров сблизятся с Землёй на следующей неделе

В ближайшие несколько дней сразу два потенциально опасных астероида сблизятся с Землёй. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.

«В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида — (488453) 1993 XD и 2020 DB5 — проходят близко к Земле, достигнув яркости чуть выше 14 зв. вел. Их абсолютный блеск почти одинаков (H=19,2…19,3), а значит, астероиды могут иметь похожие размеры (порядка 400-800 метров). 12 июня нашу планету и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн км. (в восемь раз дальше Луны)», — сказано в сообщении института.

Отмечается, что астероид 1994 XD был открыт в декабре 1994 года и 12 июня он подойдёт на самое близкое расстояние к нашей планете с момента открытия. Что касается астероида 2020 DB5, то 15 июня он пройдёт на расстоянии примерно в 11 раз дальше Луны. Из названия этого объекта понятно, что он был открыт в 2020 году.

В институте напомнили, что многие околоземные астероиды всё ещё неизвестны учёным и могут «упасть нам на голову». Однако вероятность этого, подчеркнули в ИПМ, низка. «Мы отслеживаем оба астероида в обсерватории ISON-Kitab. А радар «Голдстоун» в Калифорнии планирует уточнить размер и формы объектов», — сказано в сообщении института.