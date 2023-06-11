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С выходом Wear OS 4 пользователи смогут менять смартфон, не сбрасывая настройки часов

Не так давно Google выпустила бета-версию платформы Wear OS 4, которая позднее в этом году станет доступна пользователям совместимых смарт-часов. В свою очередь разработчики из Samsung представили бета-версию One UI 5 Watch на основе Wear OS 4 для часов Galaxy Watch 4 и Watch 5. Одним из примечательных изменений в новой версии платформы стала функция, которая позволит при необходимости поменять синхронизированный смартфон без сброса настроек часов до заводских.

Источник изображения: GSM Arena

Источник изображения: GSM Arena

Упомянутое нововведение сделает проще процесс перехода на использование нового смартфона совместно с часами. В процессе настройки пользователю будет предложено указать, планирует ли он использовать одну и ту же учётную запись Google на смарт-часах и новом смартфоне. После подтверждения данные будут перенесены на новый смартфон автоматически. В дополнение к этому Wear OS 4 должна повысить автономность смарт-часов, а также получить поддержку новых инструментов для создания циферблатов.

Функция синхронизации и переноса данных с часов на новый смартфон была протестирована с использованием часов Galaxy Watch 5 с установленной бета-версией One UI Watch 5. Ранее Google выпустила предварительную версию Wear OS 4 для разработчиков, а также запустила эмулятор, который позволяет получить представление о новой версии операционной системы для смарт-часов.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: wear os, google, смарт-часы
wear os, google, смарт-часы
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