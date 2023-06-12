NVIDIA перенесла выпуск видеокарты GeForce RTX 4060 на 29 июня

Ранее сообщалось, что NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4060 в середине следующего месяца. Теперь же стало известно, что планы производителя изменились и графический ускоритель будет представлен 29 июня.

По данным источника, обзоры на GeForce RTX 4060 будут опубликованы уже 28 июня, а на следующий день ускоритель представят широкой публике официально. На это указывают внутренние документы NVIDIA, которые оказались в руках инсайдера MEGAsizeGPU. Ранее предполагалось, что GeForce RTX 4060 представят в июле вместе с вариантом GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт памяти.

Что касается самой видеокарты GeForce RTX 4060, то она существенно отличается от GeForce RTX 4060 Ti. Основой ускорителя является графический процессор AD107. Ожидается, что видеокарта получит 3072 ядра CUDA, 24 ядра RT, 96 тензорных ядер, тогда как в GeForce RTX 4060 Ti имеется 4352 ядра CUDA, 34 ядра RT и 136 тензорных ядер. Новинка будет поставляться с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 со 128-разрядной шиной. Видеокарте также приписывают энергопотребление на уровне 115 Вт. Ускоритель GeForce RTX 4060 будет прямым конкурентом видеокарты AMD Radeon RX 7600, стоимость которой составляет около $270.