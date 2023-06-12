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Sapphire выпустит видеокарту Radeon RX 6750 XT Overseas Edition

У компании AMD наблюдается явная нехватка моделей видеокарт Radeon нового поколения среднего сегмента, поэтому её партнёры вынуждены пополнять ассортимент решений предыдущего поколения. Компания Sapphire, например, представила уже третий вариант видеокарты Radeon RX 6750 XT на базе графического процессора Navi 22. Новинка получила название Radeon RX 6750 XT Overseas Edition.

Источник изображений: ITHome

Источник изображений: ITHome

Китайские ретейлеры в скором времени начнут предлагать модель Radeon RX 6750 XT Overseas Edition. Новинка в перспективе также может появиться в продаже на международном рынке. На сайте самой компании Sapphire видеокарта пока не значится, однако её изображения оказались среди рекламных материалов грядущей летней распродажи 618 торговой площадки AliExpress.

По данным издания ITHome, графический чип Radeon RX 6750 XT Overseas Edition, в составе которого имеются 2560 потоковых процессоров, работает на частоте 2623 МГц в режиме Boost. Таким образом, новинка имеет незначительный разгон в 0,9 % относительно эталонной версии указанной модели ускорителя. Игровая частота GPU составляет 2533 МГц, что на 38 МГц выше эталона. Карта оснащена 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 и получила массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Sapphire Radeon RX 6750XT Pulse и Nitro Edition. Источник изображений: Sapphire

Sapphire Radeon RX 6750XT Pulse и Nitro Edition. Источник изображений: Sapphire

Известно, что Sapphire Radeon RX 6750 XT Overseas Edition оснащена двойной системой BIOS, а также двумя разъёмами для дополнительного питания, как и версия NITRO, выпущенная производителем год назад. В свою очередь, модель Radeon RX 6750 XT Pulse такой особенностью не обладает.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: sapphire, radeon rx 6750 xt, видеокарта, navi 22
sapphire, radeon rx 6750 xt, видеокарта, navi 22
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