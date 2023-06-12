Китай ограничит передачу файлов через AirDrop и Bluetooth из соображений национальной безопасности

Управление по вопросам кибербезопасности Китая опубликовало законопроект, предусматривающий ограничение использования функций беспроводной передачи данных с помощью Wi-Fi, Bluetooth, Apple Air Drop и других аналогичных беспроводных технологии по соображениям национальной безопасности.

Функция Apple AirDrop служит для обмена фотографиями, документами и другими данными с устройствами Apple, находящимися поблизости. В свою очередь имеющийся у Google сервис Nearby Share позволяет пользователям передавать данные между устройствами Android и Chrome OS через Bluetooth и Wi-Fi. Аналогичные услуги предлагают китайские производители телефонов Xiaomi, Vivo и Oppo.

Предлагаемый законопроект обязывает операторов услуг внедрять системы мониторинга данных, циркулирующих через такие сети и сервисы, а также предотвращать распространение незаконного контента. Пользователи в свою очередь «не должны использовать сервис для публикации или пересылки незаконной информации, должны принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия ей», а в случае получения такой информации рекомендуется обращаться в компетентные органы власти.

Кроме того, в рамках нового законопроекта предусматривается введение запрета на автоматическое подключение устройств к беспроводным сетям, а также обязательное предоставление персональных данных владельцев устройств операторам сети при каждом подключении. До 6 июля управление по вопросам кибербезопасности Китая ожидает отзывов общественности на предполагаемые ограничения.

С новым законопроектом китайские власти фактически хотят установить полный контроль над беспроводными интернет-сетями. Этот шаг стал реакцией на прошлогодние осенние массовые протесты против коронавирусных ограничений, в ходе которых граждане делились между собой антиправительственными видеороликами и информацией через AirDrop и Bluetooth.