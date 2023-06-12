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Анонсирована Breathedge 2 — никакой беготни туда-сюда, крафта ради открытия одной двери и ломающихся каждые 10 секунд предметов

Издательство HypeTrain Digital и разработчики из российской студии RedRuins Softworks анонсировали Breathedge 2 — прямое продолжение своей ироничной ретрофутуристической игры о выживании в космосе.

Источник изображений: HypeTrain Digital

Источник изображений: HypeTrain Digital

Сиквел продолжит историю Мужика, Курицы и Детки. Герой столкнулся с «проблемами межгалактического уровня» и теперь вместе со своими спутниками должен покончить с корпорацией Breathedge, «не умерев и не сойдя с ума в процессе».

В Breathedge 2 игрокам предстоит исследовать необжитые сектора галактики, выживать в космосе, на поверхностях некоторых планет, астероидов, на станциях и кораблях. Помогать во всём этом будет личный и просторный звездолёт.

Космолёт не потеряет накопленные ресурсы и будет хранить весь найденный геймерами мусор, а с командой (помимо Курицы и Детки, заявлены и другие персонажи) придётся считаться: следить за настроением и здоровьем членов экипажа.

В Breathedge 2 не будет «никакой беготни туда-сюда, никаких коридоров с тоннами ресурсов, уникального крафта ради открытия одной двери» и ломающихся «каждые 10 секунд» предметов. Уйдёт в прошлое и бектрекинг «за каждым вздохом».

Скриншоты Breathedge 2
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Также обещают самостоятельный сюжет с фирменным юмором, полуоткрытый мир, «море слотов сохранения», новую графику, механики и возможности, различные виды транспорта, питомцев и строительство «реально полезных штук».

Breathedge 2 создаётся для ПК (Steam) и не имеет даже примерных сроков выхода. Судя по описанию в сервисе Valve, поддержка русского языка в игре ограничится переводом субтитров — озвучка пока заявлена только английская.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс,
Теги: breathedge 2, redruins softworks, hypetrain digital, приключение
breathedge 2, redruins softworks, hypetrain digital, приключение
← В прошлое В будущее →
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