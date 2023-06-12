Самым странным трейлером на Xbox Games Showcase отметилась новая Yakuza — игра получила название Like a Dragon: Infinite Wealth

Прошедшая накануне презентация Xbox Games Showcase включала несколько японских игр, и одной из самых эффектных премьер вечера оказался новый трейлер следующей номерной Like a Dragon (бывшая Yakuza) от Ryu Ga Gotoku Studio.

Напомним, в дебютном трейлере Like a Dragon 8 (так проект назывался на анонсе) два главных героя — знакомый по Yakuza: Like a Dragon Итибан Касуга и ветеран франшизы Кадзума Кирю — прогуливались по улицам токийского района Камуро-тё.

Новый ролик начинается с того, что Итибан абсолютно голым (ракурсы камеры скрывают особо пикантные детали) просыпается на пляже. Герой не сразу осознаёт, в каком неудобном положении оказался, но в курс дела его вводят англоговорящие окружающие.

Проект является прямым продолжением Yakuza: Like a Dragon, в котором из-за неожиданной цепочки событий Касуга и Кирю отправляются в захватывающее приключение. Подробности обещают 16 июня на шоу RGG Summit 2023.

Трейлер также раскрывает окончательное название игры — Like a Dragon: Infinite Wealth. Релиз ожидается в начале 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.