Легендарная Abit вернулась к выпуску материнских плат (на самом деле ещё в 2019 году)

Более 20 лет назад компания Abit являлась одним из крупнейших производителей материнских плат на рынке. Однако после финансовых проблем и последующего поглощения производитель пропал с рынка в 2008 году. Попытки реанимировать бренд предпринимались ещё в 2019 году. Но внимание к себе возрождённая компания привлекла только сейчас — с появлением в продаже материнских плат на чипсетах Intel B760 для процессоров Alder Lake и Raptor Lake.

Две версии материнской платы Abit AB-B760ITX формата Mini-ITX в чёрном и белом исполнении были обнаружены интернет-детективом momomo_us на китайской торговой площадке JD.com. Компактные новинки оснащены процессорным разъёмом LGA 1700 и работают с чипами Intel Core 12-го и 13-го поколений.

Платы получили 10-фазные подсистемы питания VRM со схемами 9+1, по два слота ОЗУ DDR4, по одному разъёму PCIe x16, по одному M.2 для SSD стандарта PCIe 4.0 и по четыре порта SATA. В оснащение новинок входят разъёмы DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB 2.0 и 2,5-гигабитные сетевые интерфейсы LAN. Обе платы относятся к начальному сегменту решений и предлагаются за 599 юаней каждая (около $83).

Немного истории. В 90-х и начале 2000-x компания Abit, основанная в Тайване в 1989 году, являлась одним из крупнейших производителей материнских плат. А такие модели плат, как Abit BH6 или Abit KT7A в своё время стали культовыми платформами среди оверклокеров. Но к середине 2000-х популярность производителя сошла на нет. Спустя всего пять лет с момента выхода на биржу в 2000 году акции компании рухнули из-за сомнительной финансовой отчётности. В итоге в течение года капитализация Abit обвалилась с 325 млн долларов до 51 млн. В результате в 2006 году Abit была куплена китайской компанией Universal Scientific Industrial (USI). С тех пор продукты компании выпускались под брендом Universal Abit. Однако к концу 2008 года бизнес по производству материнских плат был полностью закрыт, и с 2009 года новые модели плат под маркой Abit не выпускались.

Но в 2019 году бренд был возрождён в Китае под названием Abit Electronics. С тех пор производитель выпускает различные продукты, включая материнские платы, мониторы и твердотельные накопители. Однако в западной части мира возращение компании Abit на рынок стало заметно лишь с выпуском материнских плат на современном чипсете Intel B760. К слову, у производителя в ассортименте также имеется модель платы формата Micro-ATX на базе этого набора системной логики (на фото выше).