Китайская Zephyrus представила первую в мире GeForce RTX с текстолитом цвета чайной розы

Китайская компания Zephyrus представила первую на рынке видеокарту GeForce RTX, в основе которой используется розовая печатная плата.

Если вы никогда не слышали о компании Zephyrus, то не расстраивайтесь. Мы тоже не слышали. Это очередной китайский бренд, выпустивший одну–две видеокарты и только для местного рынка. Однако модель Zephyrus GeForce RTX 3060 ITX привлекла внимание тем, что это первая из известных моделей видеокарт, которая использует розовую печатную плату.

Многие малоизвестные (и не только) производители видеокарт оформляют ускорители в стиле аниме, нанося на системы охлаждения ускорителей соответствующие рисунки и надписи, однако платы этих видеокарт используют привычные чёрный, белый, зелёный и иногда синий цвета. Но видеокарта с розовой печатной платой встречается впервые. Для создания такой яркой платы требуется целая отдельная производственная линия, а также поставщик необходимых компонентов. Однако для компании, в чьём портфолио имеются всего две видеокарты, это, похоже, не является проблемой.

Модель Zephyrus GeForce RTX 3060 ITX не имеет заводского разгона и основана на раннем варианте GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6 в объёме 8 Гбайт. Напомним, что RTX 3060 Ti также выпускается с памятью GDDR6X. В основе видеокарты используется графический процессор GA104 с 4864 ядрами CUDA, работающими на частоте 1665 МГц. Новинка выполнена в формфакторе ITX и оснащена компактной системой охлаждения с одним вентилятором. Размеры видеокарты составляют 172 × 123 × 42 мм.

В оснащение видеокарты также входят три разъёма DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.