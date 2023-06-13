Загадочная научно-фантастическая игра Pragmata от Capcom получила первый за три года трейлер, но есть нюанс

Научно-фантастический приключенческий экшен Pragmata на прошедшем в ночь с 12 на 13 июня шоу Capcom Showcase получил первый за три года полноценный трейлер. Ролик сопровождался новостью об ещё одном переносе.

Напомним, Pragmata была представлена на онлайн-презентации Future of Gaming в 2020 году. Игра ожидалась к выходу на протяжении 2022-го, но уже в 2021-м создатели объявили (анонс сопровождался 30-секундным тизером) о переносе релиза на 2023-й.

Как стало известно с выходом нового трейлера, теперь сроков выпуска у Pragmata нет вовсе — премьеру задержали на неопределённый срок. Разработчики признались, что решение о переносе далось тяжело, но им требуется больше времени.

Что касается самого трейлера, то ролик длится чуть больше минуты и демонстрирует отрывки игрового процесса: солдат в скафандре защищает от монстров маленькую, но явно непростую девочку.

Pragmata создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. События игры разворачиваются на Луне в недалёком антиутопическом будущем. Обещают незабываемое приключение с трассировкой лучей в захватывающем антураже.