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«Теперь это буквально Forza Horizon»: Ubisoft объявила дату выхода The Crew Motorfest и показала геймплейный трейлер игры

Вслед за досадной утечкой на прошлой неделе издательство Ubisoft и разработчики из французской студии Ubisoft Ivory Tower в рамках шоу Ubisoft Forward раскрыли дату выхода гоночной аркады с открытым миром The Crew Motorfest.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, The Crew Motorfest была представлена в январе и ожидалась к релизу до конца текущего года. По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), игру планировали выпустить в начале сентября.

Как стало известно, The Crew Motorfest выйдет 14 сентября на PC (EGS, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в сервисе Luna. За предзаказ (недоступен в России) золотого или полного издания обещают три дня раннего доступа.

События The Crew Motorfest будут крутиться вокруг одноимённого гоночного фестиваля на живописном гавайском острове Оаху. Игрокам предстоит гоняться по улицам Гонолулу, тропическим лесам, извилистым горным дорогам и залитым солнцем пляжам.

На запуске в The Crew Motorfest будет более 610 транспортных средств и 15 плейлистов — это центральный элемент игры, представляющий собой состоящие из нескольких событий тематические гоночные кампании.

Сопровождавший анонс геймплейный трейлер The Crew Motorfest вызвал у зрителей неоднозначную реакцию. Некоторым игра показалась чересчур похожей на другую аркадную гонку с открытым миром: «Теперь это буквально Forza Horizon», — констатирует Bio's Crappy Videos.

Помимо схожего с Forza Horizon опыта, The Crew Motorfest предложит динамичные гонки, культовые автомобили и текстовый перевод на русский. Закрытая «бета» пройдёт с 21 по 23 июня на ПК и консолях — запись в добровольцы доступна на сайте Ubisoft.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: the crew motorfest, ubisoft ivory tower, ubisoft, гоночная игра, аркада, ubisoft forward
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