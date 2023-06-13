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Сюжетное приключение The Bookwalker от российских разработчиков отправит игроков в книжные миры воровать легендарные артефакты

Российская студия Do My Best, известная по постапокалиптическому приключению The Final Station, при поддержке издательства tinyBuild раскрыла дату выхода своей следующей игры — The Bookwalker: Thief of Tales.

Источник изображения: tinyBuild

Источник изображения: tinyBuild

The Bookwalker: Thief of Tales предложит вжиться в роль бывшего писателя Этьена Квиста, обладающего способностью погружаться в мир книг и вынужденного красть оттуда могущественные артефакты вроде молота Тора или Экскалибура.

По сюжету Этьен потерял возможность творить, когда его осудили за совершение зверского преступления. Чтобы вновь взяться за перо, герой соглашается на предложение криминального авторитета выкрасть легендарные предметы из книг.

«Погрузитесь в фантастические миры, каждый со своими уникальными правилами и задачами. Будьте готовы убедить, обмануть или победить тех, кто захочет помешать вам добраться до артефактов», — гласит описание The Bookwalker.

В книжных мирах протагонист сможет использовать мистическую силу чернил, которая позволит манипулировать объектами, решить уникальные головоломки и открыть новые пути для исследования.

Скриншоты The Bookwalker: Thief of Tales
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Разработчики обещают уникальные книжные миры (средневековая тюрьма, заснеженные горы, космический корабль и другие), свободное путешествие между вымыслом и реальностью, а также поддержку 10 языков, включая русский.

Как стало известно, The Bookwalker: Thief of Tales поступит в продажу уже 22 июня для PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В сервисе Valve доступна новая демоверсия игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: the bookwalker: thief of tales, do my best, tinybuild, приключение
the bookwalker: thief of tales, do my best, tinybuild, приключение
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