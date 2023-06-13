Японцы задумали создать автономный плавучий город на 40 тыс. человек с космодромом

Японская компания N-Ark представила амбициозный проект плавучего города, в котором будут располагаться туристические, медицинские учреждения и даже стартовая площадка для космических ракет. Dogen City будет способен выдержать любое повышение уровня моря, связанное с изменением климата, обеспечивая электроэнергией, пищей и водой до 40 000 человек.

Относительно небольшой Доген-Сити диаметром 4 км будет рассчитан на 10 000 постоянных жителей. Кроме того, его смогут посещать одновременно до 30 000 туристов. Его круглая форма будет рассчитана на то, чтобы противостоять суровым погодным условиям и даже цунами, которые регулярно случаются у берегов Японии.

Город должен состоять из трех отдельных зон: так называемое кольцо обитания, содержащее основную жилую зону, подводный центр обработки данных, который будет естественным образом охлаждаться морем и обслуживать объекты городского управления и медицины, и плавучие строения, расположенные в бухте внутри кольца.

Здесь будет много зелени, пищевое производство, школа, спортивные площадки, больницы, парки, стадион, гостиницы, офисы и другие объекты. Кроме того, как уже упоминалось, N-Ark предполагает, что Доген-Сити будет включать в себя стартовую и посадочную площадку для многоразового ракетного транспорта. Здравоохранению также уделяется большое внимание: жители будут иметь доступ к телемедицинским консультациям, высокотехнологичному анализу крови для профилактики заболеваний, а также к роботизированной хирургии. Ещё будут лаборатории для исследований в области фармакологии.

Компания N-Ark провела расчеты и подсчитала, что потребление пресной воды у плавучего города составит около 2 миллионов литров в год, что звучит довольно скромно. Ещё потребуется ежегодно вывозить 3288 тонн мусора. В городе будет производиться почти 7 000 тонн продуктов питания и вырабатываться 22 265 МВт электроэнергии. Подробностей о том, как плавучий город будет это делать, на данном этапе мало, хотя на представленных рендерах видно множество солнечных батарей и установки для выращивания продуктов питания.

Пока неизвестно ни предполагаемое место расположения проекта, ни его бюджет, хотя N-Ark заявляет, что он может быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Но реализация, безусловно, потребует огромных усилий.