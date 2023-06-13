Презентация Nothing Phone (2) состоится 11 июля

Ранее стало известно, что анонс смартфона Nothing Phone (2) запланирован на следующий месяц, теперь же известна точная дата — 11 июля, ровно за день до первой годовщины дебютного Phone (1).

Nothing Phone (2) получит флагманскую платформу прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и более ёмкий аккумулятор, чем у предшественника. Судя по тизерному изображению, сопровождающему официальную дату анонса, телефон второго поколения тоже получит подсветку Glyph на задней панели — это одновременно и уникальный стиль устройства, и полезная функция: подсветка может указывать на различные типы событий и сообщать об уведомлениях.

Молодой производитель решил дебютировать с Nothing Phone (2) на рынке США, где ему придётся, конечно, непросто. Здесь в целом доминирует Apple, а в сегменте Android-смартфонов — Samsung, тогда как доли других брендов незначительны. Нестандартные позиционирование и дизайн смартфона станут его преимуществом, когда он окажется на полках рядом с Samsung Galaxy и Google Pixel.

Ещё одним преимуществом станет и выбор производителя в пользу процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. У смартфона первого поколения был чип среднего уровня Snapdragon 778G+, но теперь в Nothing решили использовать топовое решение, хотя и не последнего поколения — это позволит обеспечить заметный прирост производительности, но сделает устройство доступнее, чем оно было бы со Snapdragon 8 Gen 2.