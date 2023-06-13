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Стартовали продажи портативной приставки ASUS ROG Ally с чипом Ryzen Z1 Extreme и ценой $699

Этот день настал, говорит компания AMD в своих социальных сетях. ASUS начала продажи портативной игровой приставки ROG Ally. Это первая портативная консоль от ASUS и первое устройство, в основе которого предлагаются кастомные процессоры AMD серии Ryzen Z1, разработанные специально для портативных приставок.

Источник изображения: ASUS

Источник изображения: ASUS

Игровая консоль ROG Ally будет предлагаться в двух вариантах — на базе процессоров Ryzen Z1 Extreme или Ryzen Z1. Ключевым отличием между процессорами является количество вычислительных и графических ядер. Модель Z1 Extreme предлагает 8 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков, модель Z1 получила 6 ядер с 12 виртуальными потоками. Старшая модель чипа также получила 12 вычислительных блоков встроенной графики RDNA 3 с частотой до 2,7 ГГц, а младшая — лишь 6, работающих на частоте до 2,5 ГГц. Важно отметить, что в продаже приставка ROG Ally с 6-ядерным Ryzen Z1 появится позже.

В продаже с сегодняшнего дня будет доступна версия приставки с 8-ядерным Ryzen Z1 Extreme, 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-6400 и твердотельным накопителем на 512 Гбайт.

Консоль оснащена 7-дюймовым IPS-экраном с яркостью 500 кд/м2, частотой обновления 120 Гц, откликом в 7 мс, поддержкой разрешения 1920 × 1080 пикселей и динамической частоты обновления (VRR). Для новинки заявляется поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также оснащение батарей на 40 Вт·ч, способной обеспечить 2 часа автономной работы в тяжёлых играх. Размеры ROG Ally составляют 280,44 × 111,18 × 21,22 мм, а вес равен 608 граммам. Новинка находится под управлением Windows 11.

Стоимость ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme и накопителем на 512 Гбайт составляет $699 / €799. Модель на 6-ядерном Ryzen Z1, с накопителем на 256 Гбайт будет предлагаться на $100 / €100 дешевле и появится в продаже в третьем квартале текущего года.

По данным портала VideoCardz, ROG Ally уже можно найти у крупных западных ретейлеров, вроде американских Amazon и BestBuy, французского Boulanger, немецкого MediaMarkt и британского Currys.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: rog ally, портативная консоль, asus, amd ryzen
rog ally, портативная консоль, asus, amd ryzen
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