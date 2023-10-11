TECNO врывается на рынок складных смартфонов уже полноценно – вслед за весенним смартфоном, превращающимся в планшет TECNO PHANTOM V Fold на свет появилась и раскладушка TECNO PHANTOM V Flip 5G. Тем самым компания подчеркивает – теперь флагманы должны гнуться.

Нет, совсем от классических смартфонов в рамках линейки PHANTOM компания, видимо, не отказывается – по крайней мере, мы о таких планах не слышали. Но, судя по активности в этом направлении, акцент делается именно на складных моделях. И это неспроста.

Скепсиса по поводу первых складных смартфонов было хоть отбавляй. И действительно, первые доступные массовому потребителю устройства (в первую очередь, Samsung Galaxy Fold) вместе с вау-фактором были также не слишком надежны, не обладали ни пыле-, ни влагозащитой, имели массу программных недоработок. Часть из этих проблем, при этом, казалась неразрешимой – но к концу 2023 года мы видим, что в этот сегмент устремились практически все компании, рассчитывающие на серьезную долю рынка.

При этом нельзя сказать, что все проблемы уже решены – скорее это значит, что ради необычного форм-фактора потребитель готов их часть терпеть. Внутренние экраны по-прежнему обладают складкой (но она стала меньше), защита от пыли так и не появилась, и шарниры затягивают в себя всякий мусор (но часть производителей уже делает влагозащищенные складные смартфоны), цена все так же кусается. Но крупные внешние экраны, минимизация зазора между створками и постепенная адаптация приложений под необычный формат делают свое дело – гибкие смартфоны уже не воспринимаются как диковинка. И их покупают не только гики, падкие на все необычное.

Формат Fold – смартфона, в сложенном положении предлагающего традиционный опыт, а в разложенном превращающегося в вариацию на тему планшета – приходится по вкусу всем, кто любит смотреть на смартфоне фильмы и сериалы или играть в игры. Большой экран при относительно приемлемых габаритах – то, что надо. В этом формате решен TECNO PHANTOM V Fold, про который мы рассказывали в апреле, когда он и появился на российском рынке.

По своим характеристикам это как раз самый мейнстрим в своем сегменте: у смартфона крупные экраны, и внутренний (7,85 дюйма), и внешний (6,4 дюйма), использован очень выносливый шарнир, который выдерживает 200 000 срабатываний, две фронталки и три тыльные камеры с двумя Quad Bayer-сенсорами, аккумулятор на 5000 мА·ч. Это просто хороший складной смартфон – но при этом c необычным «бумажным» исполнением корпуса, самый недорогой в своем классе (можно найти по цене от 91 тысячи рублей – да, тут свои представления о дешевизне) и официально доступный в РФ, с чем у большинства конкурентов есть проблемы.

Второй формат – раскладушки Flip. Этот форм-фактор знаком еще с 90-х – и его ценности с тех пор не изменились. Это возможность получить полнофункциональный телефон, который занимает в кармане или сумке очень мало места. С учетом того, как выросли с тех пор телефоны из-за ставших огромными экранов, такая опция кажется еще более ценной. Первый смартфон-раскладушку представила не Samsung, а Motorola, возродившая таким образом легендарный бренд RAZR в том же 2019 году, но с тех пор и этот формат стал весьма распространен, пусть уже и вслед за форматом Fold.

Не менее важен и фактор стиля – смартфон-раскладушку можно рассматривать как модный аксессуар, сам форм-фактор диктует такой статус, но и возможностей как-то необычно оформить раскладушку значительно больше, чем традиционный моноблок.

Вот и TECNO PHANTOM V Flip 5G позиционируется не просто как еще один компактный складной смартфон, а как дизайнерский аксессуар.

Внешний экран решен в виде круга, в который вписаны также камеры и вспышка, не отвлекающие на себя внимание. Крышка сделана из искусственной кожи, с которой сочетаются металлические рамки и тот самый стеклянный модуль с экраном и камерами. Цвета – два: черный и сиреневый. Причем в комплекте со смартфоном идет очень интересный чехол с набором стикеров и встроенным колечком-попсокетом.

Именно как флагманский смартфон TECNO PHANTOM V Flip 5G также вполне компетентен: тот самый шарнир на 200 000 срабатываний, внутренний экран диагональю 6,9 дюйма с Full HD-разрешением, две тыльные камеры на 64 и 13 Мп, фронталка на 32 Мп, аппаратная платформа Mediatek Dimensity 8050, 8+256 Гбайт памяти. Впрочем, все подробности – в уже готовящемся полном обзоре.