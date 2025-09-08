Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV

Необходимость серьёзно вложиться в освоение техпроцесса Intel 14A, как уже не раз отмечали представители одноимённой компании, заставила её сильно рассчитывать на внешних клиентов в этом вопросе. Финансовый директор Intel пояснил, что к заметному росту затрат приведёт и необходимость использовать более дорогое оборудование класса High-NA EUV.

Тем самым, как отмечает Tom’s Hardware, представитель Intel подтвердил намерения компании внедрить литографические сканеры класса High-NA EUV только в рамках серийного производства чипов по технологии Intel 14A. Изначально предполагалось, что соответствующее оборудование начнёт применяться при выпуске чипов по технологии 18A, но по факту дело ограничилось экспериментами. «14A стоит больше, чем 18A. Он не так дорог с точки зрения инвестиций, но дороже из-за высокой стоимости кремниевых пластин, безусловно, и во многом благодаря нашим намерениям использовать High-NA EUV в рамках 14A, чего нельзя сказать 18A», — пояснил Дэвид Зинснер (David Zinsner), представлявший интересы Intel на мероприятии Citi Global TMT Conference.

Как ожидает руководство Intel, новый техпроцесс 14A обеспечит улучшение соотношения производительности и энергопотребления на 15–20 % по сравнению с 18A, либо снижение энергопотребления на 25–35 %. Кроме того, в рамках 14A будет внедрена структура транзисторов с окружающим затвором RibbonFET второго поколения и подвод питания с обратной стороны кремниевой пластины. Отдельным новшеством станет внедрение так называемых «турбо-ячеек».

Если литографический сканер ASML TwinScan NXE:3800E актуального поколения стоит до $325 млн за экземпляр, то при переходе на оборудование с высоким значением числовой апертуры (High-NA), которое относится к семейству TwinScan EXE:5200, стоимость одного сканера превысит $380 млн. Само собой, для оснащения производственной линии таких сканеров потребуется несколько штук, поэтому капитальные затраты при освоении Intel 14A возрастут именно в части расходов на оборудование. Как подчеркнул Зинснер, сама Intel останется крупным клиентом собственного производственного подразделения в рамках 14A, но ради окупаемости таких инвестиций придётся поискать серьёзных клиентов на стороне.