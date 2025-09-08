«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме

В «Т-Банке» запустили тестирование бесконтактной оплаты с помощью смартфона iPhone с использованием фирменного сервиса T-Pay. Эта возможность до сих была доступна только для владельцев Android-смартфонов, пользующихся услугами данного банка. Об этом сообщил сайт «Код Дурова» со ссылкой на видео с демонстрацией работы аналога Apple Pay от «Т-Банка», присланное одним из читателей.

В ответ на запрос ресурса в «Т-Банке» подтвердили, что действительно тестируют приложение для бесконтактной оплаты на iPhone, но не сообщили, когда такая возможность появится у всех клиентов.

Судя по видеоролику, оплата с помощью приложения банка на iPhone проходит мгновенно и не требует дополнительных действий со стороны пользователя.

Напомним, что клиенты «Сбера» ещё в августе получили возможность бесконтактной оплаты за покупки с помощью iPhone после появления в приложении «Сбербанк Онлайн» функции «Вжух». Для её запуска никаких дополнительных настроек не требуется — достаточно обновить приложение. При этом оплата возможна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты («Мир», Visa или MasterCard) и даже при отсутствии интернета на устройстве пользователя.