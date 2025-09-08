Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для iOS «Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплат...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме

В «Т-Банке» запустили тестирование бесконтактной оплаты с помощью смартфона iPhone с использованием фирменного сервиса T-Pay. Эта возможность до сих была доступна только для владельцев Android-смартфонов, пользующихся услугами данного банка. Об этом сообщил сайт «Код Дурова» со ссылкой на видео с демонстрацией работы аналога Apple Pay от «Т-Банка», присланное одним из читателей.

В ответ на запрос ресурса в «Т-Банке» подтвердили, что действительно тестируют приложение для бесконтактной оплаты на iPhone, но не сообщили, когда такая возможность появится у всех клиентов.

Судя по видеоролику, оплата с помощью приложения банка на iPhone проходит мгновенно и не требует дополнительных действий со стороны пользователя.

Напомним, что клиенты «Сбера» ещё в августе получили возможность бесконтактной оплаты за покупки с помощью iPhone после появления в приложении «Сбербанк Онлайн» функции «Вжух». Для её запуска никаких дополнительных настроек не требуется — достаточно обновить приложение. При этом оплата возможна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты («Мир», Visa или MasterCard) и даже при отсутствии интернета на устройстве пользователя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone 17 раскрыта до анонса
Семейство iPhone 17 окажется на 3,5 % популярнее предшествующего, как считают эксперты TrendForce
Видеоредактор Adobe Premiere выйдет на iPhone и за него не придётся платить
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix
Минцифры представило список интернет-сервисов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ
Теги: iphone, т-банк, бесконтактные платежи, apple
iphone, т-банк, бесконтактные платежи, apple
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 3 ч.
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ 4 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 5 ч.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 6 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 6 ч.
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 9 ч.
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр 10 ч.
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 16 ч.
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ 23 ч.
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию 07-09 16:38
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 27 мин.
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV 2 ч.
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только 3 ч.
Gemini стал доступен в частных облаках Google Distributed Cloud 4 ч.
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня 4 ч.
Спрос на SSD корпоративного класса продолжает расти на фоне бума ИИ 4 ч.
Репортаж и интервью со стенда Baseus на выставке IFA 2025: передовые наушники с Sound by Bose и не только 5 ч.
США заставят Samsung и SK hynix ежегодно подавать заявки на поставку оборудования в Китай 5 ч.
Бывший гендиректор AWS Адам Селипски назначен на пост консультанта KKR по ИИ 5 ч.
На стройке завода TSMC на Тайване обнаружили бомбу времён Второй мировой 5 ч.