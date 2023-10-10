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The Thaumaturge от авторов ремейка The Witcher получила дату выхода — это ролевая игра про приручение демонов в Варшаве XX века

Издательство 11 bit studios и разработчики из польской студии Fool’s Theory (ремейк The Witcher) раскрыли дату выхода своей изометрической ролевой игры The Thaumaturge. Анонс сопроводили геймплейным трейлером.

Источник изображения: 11 bit studios

Источник изображения: 11 bit studios

Напомним, The Thaumaturge была подтверждена ещё в декабре 2019 года под кодовым названием Project Vitriol, а полноценный анонс состоялся в феврале 2023-го. Релиз ожидался до конца 2023-го.

Как стало известно, The Thaumaturge поступит в продажу 5 декабря для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), а в начале 2024 года доберётся до консолей — PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Кроме того, в рамках фестиваля «Играм быть» в сервисе Steam до 16 октября доступна демоверсия The Thaumaturge, которая служит прологом к истории протагониста игры Виктора Шульски.

События развернутся в Варшаве начала XX века, когда город находился под контролем Российской империи. В мире игры тауматурги (маги) способны подчинять своей воле салюторов (демонов) и использовать их в бою.

Тауматургия в The Thaumaturge — и дар, и проклятие. Тауматург Виктор Шульски — не исключение. Тауматургия определила жизненный путь Виктора, который как никто другой знает, что у каждого есть свои собственные демоны.

Обещают глубокий сюжет, детективные элементы, непростые моральные дилеммы и непредсказуемые последствия, тактические бои, прокачку персонажа, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: the thaumaturge, fool’s theory, 11 bit studios, ролевая игра
the thaumaturge, fool’s theory, 11 bit studios, ролевая игра
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