Autodesk завершила ликвидацию российского бизнеса

Компания Autodesk, являющаяся разработчиком программного обеспечения для проектирования, 3D-моделирования, дизайна и других задач, в том числе приложений AutoCAD, 3ds Max и Revit, завершила ликвидацию своего российского подразделения. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Ликвидация юридического лица, которое было зарегистрировано в России в 2007 году, была инициирована в декабре прошлого года. На тот момент у российского подразделения Autodesk не было незавершённых арбитражных дел. Тогда компания объявила, что решение о ликвидации российского бизнеса было принято в ноябре 2022 года, а соответствующее уведомление опубликовали 14 декабря.

Autodesk приостановила ведение дел в России в начале марта 2022 года. «Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать действующие в настоящее время санкции», — заявила компания в марте. В дополнение к этому Autodesk обещала рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений в случае расширения санкций западных стран в отношении России.