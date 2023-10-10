Не прошло и недели с анонса смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, как в Сеть просочились изображения их грядущего упрощённого варианта. Инсайдер OnLeaks и ресурс Smartprix первыми опубликовали рендеры смартфона среднего уровня Google Pixel 8A.

Google Pixel 8A выполнен в том же стиле, что и старшие модели: на задней панели на полосе во всю ширину корпуса размещён блок основных камер — их будет две, как у Pixel 8; фронтальная расположена в вырезе дисплея; а корпус отличается скруглёнными углами, которые появились в смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Правда, у Pixel 8A углы закруглены сильнее, что в сочетании с закруглёнными гранями делает его похожим на старые iPhone, вроде того же iPhone 8. Достоверность изображений косвенно подтверждается снимками устройства, которые в конце сентября опубликовал пользователь соцсети X Абхишек Ядав (Abhishek Yadav).

Google Pixel 8A

О технических характеристиках бюджетного Google Pixel 8A сведений почти нет. Инсайдеры, однако, предполагают, что смартфон получит относительно компактный 6,1-дюймовый экран, а процессором будет выступать тот же 9-ядерный чип Google Tensor G3, что установлен на старших моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Выхода Google Pixel 8A в ближайшее время ожидать не стоит — среднебюджетные смартфоны Google появляются значительно позже основной линейки.