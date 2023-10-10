Сегодня 11 октября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Google Pixel 8A впервые показался на изо...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google Pixel 8A впервые показался на изображениях — он напоминает помесь Pixel 8 и старого iPhone

Не прошло и недели с анонса смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, как в Сеть просочились изображения их грядущего упрощённого варианта. Инсайдер OnLeaks и ресурс Smartprix первыми опубликовали рендеры смартфона среднего уровня Google Pixel 8A.

Источник изображений: smartprix.com

Источник изображений: smartprix.com

Google Pixel 8A выполнен в том же стиле, что и старшие модели: на задней панели на полосе во всю ширину корпуса размещён блок основных камер — их будет две, как у Pixel 8; фронтальная расположена в вырезе дисплея; а корпус отличается скруглёнными углами, которые появились в смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Правда, у Pixel 8A углы закруглены сильнее, что в сочетании с закруглёнными гранями делает его похожим на старые iPhone, вроде того же iPhone 8. Достоверность изображений косвенно подтверждается снимками устройства, которые в конце сентября опубликовал пользователь соцсети X Абхишек Ядав (Abhishek Yadav).

Google Pixel 8A
Google Pixel 8A
Смотреть все изображения (3)
Google Pixel 8A
Google Pixel 8A
Смотреть все
изображения (3)

О технических характеристиках бюджетного Google Pixel 8A сведений почти нет. Инсайдеры, однако, предполагают, что смартфон получит относительно компактный 6,1-дюймовый экран, а процессором будет выступать тот же 9-ядерный чип Google Tensor G3, что установлен на старших моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Выхода Google Pixel 8A в ближайшее время ожидать не стоит — среднебюджетные смартфоны Google появляются значительно позже основной линейки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
HOTWAV Note 13 Pro — практичный смартфон со строгим дизайном за $100
«Слишком много компромиссов»: Google наотрез отказалась выпускать бюджетные смартфоны Pixel
С 2016 года Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, в прошлом году — 10 млн
Google будет выпускать запчасти для смартфонов Pixel 8 в течение 7 лет
Google Pixel 8 уже успели разобрать — его ремонтопригодность оценили на 7 баллов
Финская Nokia представила промышленные защищённые смартфоны с 5G, но продавать их не будет
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: google, pixel, смартфон
google, pixel, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU 84
Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс 40
Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i» 40
Cyclotech представил электролёт на катушках вместо пропеллеров 33

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Microsoft запустит ИИ-помощника в OneNote в ноябре — он будет создавать списки дел и обрабатывать заметки 18 мин.
Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume 2 ч.
YouTube стал блокировать просмотр видео в Microsoft Edge при активации строгой защиты от отслеживания 2 ч.
Bloober Team анонсировала для Layers of Fear загадочное сюжетное дополнение — оно выйдет в этом месяце и будет полностью бесплатным 2 ч.
Microsoft под давлением общественности передумала ограничивать хранение фотографий в OneDrive 3 ч.
Adobe показала ИИ-технологию Res-Up для качественного повышения разрешения у видео 4 ч.
Google каждый год платит Apple до $20 млрд, чтобы её поисковик оставался основным на iOS 4 ч.
Штат Юта подал в суд на TikTok за появление у детей зависимости 4 ч.
«Не буду играть, пока не починят»: патч 2.01 сломал пассивные навыки в Cyberpunk 2077, а CD Projekt RED исправлять положение не спешит 5 ч.
Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем 5 ч.
SpaceX Starlink станет доступен на обычных смартфонах для передачи текста, голоса и файлов 6 мин.
Amkor запустила во Вьетнаме огромный завод по упаковке чипов — он готов к сборке сложных системы из множества чиплетов 55 мин.
Colorful выпустила GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания 2 ч.
Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех 3 ч.
Глобальный рынок ноутбуков резко вырос во втором квартале, а в 2024 году вернётся к допандемийному уровню 3 ч.
Micron запустила массовое производство DDR5 по самому передовому техпроцессу 1β — скорость до 7200 МТ/с 4 ч.
В России появилась Ассоциация промышленного майнинга 4 ч.
ABB одобрила применение никель-цинковых аккумуляторов ZincFive в своих ИБП 5 ч.
Nokia установила новый рекорд скорости при трансокеанской передаче данных — 800 Гбит/с на одной длине волны 5 ч.
Untether AI выпустила ИИ-ускоритель tsunAImi tsn200 с производительностью 500 TOPS 5 ч.