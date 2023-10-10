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Porsche и Frauscher представили катер на платформе электромобиля Macan — двигатель на 536 л.с. и цена $593 тысяч

Немецкий автопроизводитель Porsche и австрийский производитель катеров и электрических водных мотоциклов Frauscher представили электрический катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air с «оригинальным спортивным рулевым колесом от Porsche», а также аккумулятором на 100 кВт·ч. Катер основан на той же архитектуре Premium Platform Electric (PPE), предназначенной для премиальных электромобилей концерна Volkswagen, что и грядущий электрический кроссовер Porsche Macan 2024 года.

Источник изображений: Porsche/pcmag.com

Источник изображений: Porsche/pcmag.com

Как и в кроссовере Porsche Macan, в катере Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, установлен синхронный электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 536 л.с. По словам Frauscher, он обеспечит лучшее ускорение, чем у катеров с бензиновым двигателем. Впрочем, окончательные показатели времени разгона пока не объявлены. «Но одно можно сказать наверняка: вы можете ожидать один из самых высокопроизводительных электрических катеров на рынке», — обещает компания.

«Porsche адаптировала и усовершенствовала свою технологию привода, разработанную для дорожных транспортных средств, с целью использования на воде», — заявила компания. Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air длиной 8,67 м с мощным электродвигателем способен развивать скорость до 53 миль в час (85 км/ч), хотя крейсерская скорость составляет 41 км/ч.

Как и у автомобилей Porsche, у катера имеется несколько режимов движения: Docking, Range, Sport и Sport Plus. Катер вмещает до девяти пассажиров, в распоряжении которых будет «большой салон с двумя удобными площадками для принятия солнечных ванн», несколько мягких скамеек спереди для отдыха, а также платформа для купания.

Ёмкости аккумулятора хватает на два-три часа плавания в смешанном режиме или на один час перемещения на максимальной скорости. Благодаря усовершенствованной 800-вольтовой архитектуре, на зарядку аккумулятора с нуля до 80 % уходит всего 30 минут.

На электрический катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air стоимостью $593 тыс. уже открыт предзаказ. Первая партия катеров из 25 штук будет поставлена в 2024 году.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: porsche, электрический, катер
porsche, электрический, катер
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