Be quiet! оценила мощный кулер Dark Rock Pro 5 в $100, а флагманский Dark Rock Elite — в $115

Немецкий производитель компьютерных комплектующих Be quiet! официально представил флагманские воздушные системы охлаждения для центральных процессоров — Dark Rock Elite и Dark Rock Pro 5. Оба кулера компания показывала летом на игровой выставке Gamescom.

Модель Dark Rock Pro 5 является наследником очень популярного кулера Dark Rock Pro 4 и также предлагает не только высокий уровень эффективности, но также обладает исключительно низким уровнем шума при работе. В свою очередь, Dark Rock Elite представляет собой совершенно новую разработку. Новинка предназначена для тех пользователей, кто хочет обеспечить максимальную производительность. В составе данного кулера применяется ARGB-подсветка. Обе системы охлаждения разработаны с учётом совместимости со всеми передовыми материнскими платами и модулями оперативной памяти, а также оснащены специальным переключателем режимов работы, обеспечивающим максимально тихую работу или максимальную производительность. Оба кулера покрыты специальной чёрной краской с керамическими частицами для увеличения эффективности рассеивания тепла.

Ключевой особенностью кулера Be quiet! Dark Rock Elite является новая система крепления фронтального вентилятора, которая обеспечивает совместимость с большинством представленных на рынке модулей памяти и материнских плат. В состав кулера входят семь теплопроводящих трубок и два ШИМ-вентилятора Silent Wings диаметром 135 мм. В режиме «Производительность» вентиляторы работают с максимальной скоростью до 2000 об/мин. В «Тихом» режиме пропеллеры вращаются на скорости до 1500 об/мин, обеспечивая максимально тихую работу.

Уникальная система крепления переднего вентилятора кулера Dark Rock Elite с направляющими для регулировки высоты обеспечивает максимальный зазор в 69 мм над вторым слотом DIMM материнской платы, позволяя устанавливать модули с любыми радиаторами. Максимальное расстояние от вентилятора до первого слота DIMM может составлять комфортные 63,3 мм. Для максимальной совместимости кулера с высокими радиаторами современных материнских плат Be quiet! предусмотрела специальные вырезы на радиаторе кулера. Верхняя крышка, устанавливающаяся на радиатор кулера, оснащена ARGB-подсветкой.

Благодаря никелированному основанию вместе с Dark Rock Elite можно использовать термоинтерфейсы на основе жидкого металла, отмечает производитель. На новинку предоставляется трёхлетняя гарантия.

Кулер Dark Rock Pro 5 тоже оснащён семью теплопроводящими трубками и двумя ШИМ-вентиляторами Silent Wings. Однако, как и у модели Dark Rock Pro 4, здесь вентиляторы разных размеров. Передний имеет диаметр 120 мм, внутренний — 135 мм. Использование более компактного фронтального вентилятора обеспечивает новинке совместимость с большинством DRAM-модулей с высокими радиаторами. Внутренний 135-мм вентилятор прикреплён к съёмной верхней крышке кулера, что упрощает его установку. Оба вентилятора используют гидродинамические подшипники, оснащены шестиполюсными моторами и крыльчаткой, форма которой оптимизирована для создания большого воздушного потока.

Как уже отмечалось выше, Dark Rock Pro 5 тоже оснащён переключателем режима работы вентиляторов. В производительном режиме 120-мм вентилятор вращается со скоростью до 2000 об/мин, а 135-мм — до 1700 об/мин. В тихом режиме фронтальный вентилятор работает со скоростью до 1500 об/мин, а внутренний — до 1300 об/мин. Как и Dark Rock Elite, кулер Dark Rock Pro 5 имеет боковые вырезы в радиаторе для совместимости с системами охлаждения материнских плат. На кулер предоставляется трёхлетняя гарантия производителя.

Компания Be quiet! оценила систему охлаждения Dark Rock Pro 5 в $99,90 (€99,90), а кулер Dark Rock Elite — в $114,90 (€114,90). Обе системы охлаждения поступят в продажу 24 октября.