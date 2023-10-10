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Вышли обзоры Intel Arc A580 — запоздалая видеокарта со слишком высокой ценой

Компания Intel без лишнего шума начала продажи настольной видеокарты Arc A580, которую она представила ещё год назад. Профильные СМИ и техноблогеры сходятся во мнении, что хотя новинка обеспечивает неплохую производительность в играх в разрешении 1080p, в продаже она появилась слишком поздно. Как считает TechPoweUp, на вторичном рынке можно найти более интересные предложения по соотношению цены и производительности. Да и новая Arc A750 выглядит привлекательнее.

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображений: TechPowerUp

Многие уже и не надеялись на то, что Arc A580 поступит в продажу. Карта была представлена ещё в прошлом году и должна была появиться в продаже минувшей осенью вместе с более производительными моделями Arc A750 и Arc A770, конкурирующими сегодня с такими решениями, как GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA. За это время обе старшие карты Intel не только поступили в продажу, но уже и успели значительно подешеветь. Например, та же Arc A750 с изначальной рекомендованной стоимостью $249 сейчас стоит всего на $10 дороже Arc A580, которая оценивается в $179. Ценник за «новичка» уже сейчас выглядит завышенным. Почему Intel так сильно задержала его выпуск? Среди различных мнений — компания пыталась накопить достаточный запас отбракованных графических процессоров ACM-G10, не подошедших для старших моделей Arc A750 и Arc A770, но пригодных для производства Arc A580.

Напомним, что три старшие модели дискретных видеокарт Intel Arc — Arc A580, Arc A750 и Arc A770 — используют в основе графический процессор ACM-G10, но в разных модификациях, с разным количеством вычислительных блоков. В той же Arc A580 используется чип с 24 ядрами Xe, в состав которых входят 3072 блока FP32, 192 текстурных блока, 96 блоков растеризации, 24 блока трассировки лучей, а также 384 матричных движка XMX. Частота GPU составляет 1700 МГц. Карта получила 8 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц, разрядностью шины 256 бит и пропускной способностью на уровне 512 Гбайт/с.

В данной заметке разберём в качестве примера модель Sparkle Arc A580 Orc, побывавшую на игровых тестах у порталов TechPowerUp и Tom’s Hardware. Целевое разрешение видеокарты — 1080p. Прямых конкурентов в текущем поколении у неё нет, поэтому сравнение новинки в большей степени проводилось с решениями прошлых поколений.

На основе 25 игровых тестов в разрешении 1080p портал TechPowerUp отмечает, что Sparkle Arc A580 Orc значительно опережает GeForce RTX 3050 на архитектуре Ampere от NVIDIA с преимуществом в 23 %. Разница в производительности с более старой GeForce RTX 2060 поколения Turing составляет около 10 %. Это делает Arc A580 почти такой же быстрой, как Radeon RX 6600 на архитектуре RDNA 2, однако карта AMD всё же оказывается быстрее примерно на 5 %. От более старой Radeon RX 5700 XT новинка Intel отстаёт примерно на 10 %. От старшего собрата в лице Intel Arc A750 модель Arc A580 отстаёт примерно на 11 %. Модель GeForce RTX 3060 на 12 % быстрее новой карты от Intel. При сравнении с актуальным поколением видеокарт отставание Arc A580 более существенное — от Radeon RX 7600 на 28 %, от GeForce RTX 4060 — на 30 %. Правда, последняя и значительно дороже карты Intel. Аналогичные значения производительности приводит Tom’s Hardware.

Производительность Arc A580 в играх с разрешением 1080p
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При таких цифрах производительности Arc A580 должно быть достаточно для комфортной игры в разрешении 1080p при почти максимальных настройках качества. Для более высоких показателей FPS можно снизить настройки до средних или применить технологию масштабирования изображения. Собственная технология масштабирования изображения Intel XeSS доступна не во многих играх. Однако никто не запрещает использовать AMD FSR, которая поддерживается не только видеокартами Radeon.

Если для игр в 1080p новинка подходит неплохо, то для разрешения 1440p в AAA-проектах у неё просто недостаточно силёнок. Здесь придётся либо значительно снижать качество изображения, либо выбирать игры, не сильно нагружающие графическую подсистему. К таким относятся, например, многопользовательские MOBA. В однопользовательских играх Arc A580 в тестах Tom’s Hardware смогла продемонстрировать выше 60 кадров в секунду только в двух случаях из девяти — в Far Cry 6 (67,5 FPS) и Horizon Zero Dawn (67,3 FPS). В остальных играх новинка показала результаты от 30 до 53 кадров в секунду. Опять же, если включить XeSS или AMD FSR там, где они поддерживаются, ситуация с FPS окажется несколько лучше.

Производительность Arc A580 в играх с разрешением 1440p
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Модель Arc A580 явно не предназначена для игр в 4K. В том же Far Cry 6 карта Intel смогла показать 39,4 кадра в секунду, а в Horizon Zero Dawn — 38 кадров. Однако в остальных тестах Tom’s Hardware показатель FPS варьировался от 12 до 27, что подтверждают графики ниже.

Производительность Arc A580 в играх с разрешением 4K
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О трассировке лучей говорить не приходится. Нет, карта поддерживает данную технологию. Однако здесь нужно жертвовать значительной долей и без того не самой высокой производительности. Необходимо принять как факт: минимальный порог для комфортной игры с трассировкой лучей, по крайней мере, в случае текущего поколения — это GeForce RTX 4060.

Трассировка лучей в 1080p, 1440p и 4K
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Что касается версии Arc A580 в исполнении компании Sparkle, то обозреватели отметили шумность её системы охлаждения (42 дБА при скорости вентиляторов 2171 об/мин по данным TechPowerUp), а также её недостаточную эффективность. Чипы памяти у этой версии прогрелись в тестах до 82 градусов Цельсия. В то же время GPU разогрелся до 69 градусов. К сожалению, выбор среди версий Arc A580 не то чтобы большой. Помимо Sparkle желание выпустить Arc A580 изъявила только компании Gunnir и ASRock. У второй с системой охлаждения всё лучше. Вентиляторы ASRock Arc A580 Challenger шумят не выше 27,2 дБА при скорости вращения 1233 об/мин. При этом GPU карты разогрелся только до 61 градуса, а чипы памяти — до 70 градусов Цельсия.

Энергопотребление

Энергопотребление

Не понравилось обозревателям и энергопотребление новинки. В простое карта потребляет 42 Вт (43 Вт в режиме нескольких мониторов). В играх энергопотребление составило 210 Вт, по данным TechPowerUp. Однако были и пики до 268 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: видеокарта, arc a580, intel, обзоры
видеокарта, arc a580, intel, обзоры
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