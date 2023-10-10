Мобильные хиты Clash of Clans и Clash Royale вышли на ПК, но есть нюанс

Условно-бесплатные казуальные стратегии Clash of Clans и Clash Royale от финской студии Supercell (принадлежит Tencent), завоевавшие популярность на iOS и Android, готовятся покорять новую платформу — ПК.

Как сообщила Supercell, ПК-версии Clash of Clans и Clash Royale будут доступны в Google Play Games — проходящем бета-тестирование сервисе Google, который позволяет запускать игры для Android на компьютерах под управлением Windows.

Clash of Clans и Clash Royale станут доступны в Google Play Games уже сегодня, 10 октября, но только в Канаде, Чили и Сингапуре. Пока речь идёт лишь о мягком запуске, но международный релиз ожидается уже «скоро».

Разработчики Clash of Clans и Clash Royale обещают в ПК-версиях поддержку клавиатуры и мыши, «оптимизированную» графику и возможности для достижения высокой производительности.

Google Play Games позиционируется в качестве официальной альтернативы сторонним эмуляторам Android (вроде BlueStacks): совместимость с сервисами Google и синхронизация прогресса между устройствами.

Бета-тестирование Google Play Games проходит уже более чем в 120 странах (полный список можно посмотреть на сайте Google). России в перечне нет, но Google обещает скорое расширение географии бета-версии.

Весной 2022 года Supercell удалила свои игры из российских и белорусских App Store и Play Маркет, а в марте 2023-го пообещала заблокировать доступ к проектам компании для существующих пользователей из России и Республики Беларусь.