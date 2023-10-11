Adobe обновила ИИ в Photoshop и анонсировала нейросети для создания векторной графики в Illustrator и макетов в Express

На мероприятии Adobe Max представлена модель Firefly Image 2 — обновлённая версия генератора изображений в Photoshop научилась создавать изображения более высокого качества. Собственные генеративные ИИ-модели появились в векторном редакторе Illustrator и в облачной платформе Adobe Express.

Firefly Image 2 генерирует более качественные изображения по сравнению с предшественницей — наиболее ярко это проявляется в мелких деталях, таких как листва, текстура кожи, волосы, руки и черты лица при прорисовке фотореалистичных картинок. Созданные с Firefly Image 2 изображения отличают более высокое разрешение, более яркие цвета и высокий контраст. Модель также предлагает расширенные возможности редактирования картинок при помощи ИИ — можно вручную или автоматически регулировать глубину резкости, эффект размытия при движении и даже поле зрения, как при ручном управлении камерой.

Функция Generative Match (генеративное сопоставление) позволяет стилизовать генерируемое ИИ изображение под представленный образец — таковым может служить картинка из предустановленного набора или загруженный пользователем файл, причём степень схожести можно регулировать при помощи ползунка. Все созданные ИИ изображения маркируются соответствующими метаданными, чтобы избежать злоупотреблений. Во избежание злоупотреблений пользователь также каждый раз при загрузке собственной картинки даёт согласие на условия использования инструмента, подтверждая, что у него есть права на работу с этим образцом, миниатюра которого сохраняется на серверах Adobe и не применяется для обучения ИИ. Firefly Image 2 пока доступна как автономная модель в веб-версии, и в обозримом будущем она будет интегрирована в приложения Creative Cloud.

Собственная ИИ-модель Firefly Vector появится и в Adobe Illustrator — как заявил разработчик, это «первая в мире генеративная модель искусственного интеллекта для векторной графики». Она создаёт векторные изображения по текстовым описаниям, разбивая их на «логические» слои. Firefly Vector, утверждают в Adobe, по выходе из бета-тестирования сможет использоваться в коммерческих целях, поскольку она была обучена на лицензионном контенте, включая Adobe Stock, а также на бесплатных материалах, авторские права на который считаются истекшими. Генератор Firefly Vector уже можно опробовать в бета-версии Adobe Illustrator, включая дополнительные функции: Retype — генератор 3D-моделей, и Retype — редактор векторных шрифтов.

Наконец, собственной генеративной моделью Firefly Design обзавелась платформа Adobe Express, на которой теперь можно генерировать различные дизайнерские шаблоны также по текстовому описанию.

В Adobe похвастались, что оригинальным генератором Firefly уже воспользовались для создания 3 млрд изображений, а вторая версия появилась ещё до того, как первой исполнился один год.