Анонсирован смартфон Motorola Edge (2023) с чипом Dimensity 7030, ярким OLED-экраном и ценой $600

Motorola представила продвинутый смартфон среднего уровня Motorola Edge (2023). Он пополнил семейство мобильных устройств Motorola Edge вслед за вышедшей в мае моделью Motorola Edge+ (2023).

Смартфон Motorola Edge (2023) базируется на процессоре Dimensity 7030 с четырьмя ядрами Cortex-A58 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и четырьмя ядрами Arm Cortex-A78 с частотой до 2,5 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G610 MC3. Новинка выпускается лишь в одной конфигурации памяти — с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти.

Смартфон оснащён 6,6-дюймовым POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и максимальной яркостью 1200 кд/м2. Дисплей поддерживает технологию HDR10+ и 10-битную глубину цвета. В отверстии в верхней части дисплея размещена 32-Мп селфи-камера. Также имеется подэкранный сканер отпечатков пальцев.

На тыльной панели размещены две камеры — основная на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольная на 13 Мп с углом обзора 120°. С помощью камер можно производить макросъёмку, используя функцию Macro Vision.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной 15-Вт зарядки. Спецификации смартфона также включают порт USB-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, чип NFC. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP68.

Каркас корпуса Motorola Edge (2023) изготовлен из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке, а задняя панель отделана веганской кожей. Смартфон доступен в чёрном цвете по цене $600. Как сообщается, на старте продаж его можно приобрести за $500 на официальном сайте Motorola в США.