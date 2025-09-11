Сегодня 11 сентября 2025
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы

Вслед за недавней геймплейной утечкой издательство Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios поделились официальными подробностями режима королевской битвы в амбициозном военном шутере Battlefield 6.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

По словам авторов, королевская битва Battlefield 6 — напряжённый и захватывающий опыт, который представляет собой вариацию классической формулы с поправкой на реалии серии: геймплей с отрядами, тактическое разрушение и бои на технике.

События режима развернутся на огромной карте на 100 игроков (четыре отряда по 25 человек) со множеством точек интереса, транспортными средствами, включая мощные бронемашины, и «разрушениями повсюду».

Как и в других королевских битвах, в Battlefield 6 с течением матча игровая область будет сужаться. Разработчики подготовили «самое смертельное» кольцо в истории жанра — при прикосновении к границе игроков ждёт мгновенная гибель.

Также обещают прокачку класса в ходе матча (очки опыта дают за убийство врагов и выполнение заданий), возможность спасать своих товарищей от смерти, разбросанное по карте оружие (пяти категорий), гаджеты, апгрейды и прочие предметы.

Испытать королевскую битву в Battlefield 6 можно будет до конца текущей недели в тестовой среде Battlefield Labs. Разработчики рассчитывают, что обратная связь игроков будет «невероятно важной» при создании этого режима.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. В конце августа EA и Battlefield Studios представили окончательные системные требования для игры без учёта апскейлеров.

Источник:

battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер, королевская битва
