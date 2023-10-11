Сегодня 11 октября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Аж олдскулы свело»: олдскульный боевик ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Аж олдскулы свело»: олдскульный боевик Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получит ностальгическую русскую озвучку

Российская студия перевода и озвучения Mechanics VoiceOver представила первую демонстрацию неофициальной русской озвучки олдскульного боевика Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge от Dotemu и Tribute Games.

Источник изображения: Dotemu

Источник изображения: Dotemu

Напомним, визуальный стиль Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (персонажи, предметы, задники) напрямую вдохновлён мультсериалом 1987 года. В игре также присутствует множество локаций из шоу.

В Mechanics VoiceOver намерены усилить ностальгический эффект: студия привлекла к работе над озвучкой «голоса из наших любимых старых дубляжей мультфильмов про черепах» и взяла «многие культовые реплики», за годы разлетевшиеся на мемы.

Судя по первым отзывам, зрителям неофициальная русская озвучка Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge пришлась по вкусу. «Аж олдскулы свело!» — признался в комментариях Ян Канторов.

Дубляж Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge создаётся Mechanics VoiceOver в сотрудничестве с творческим объединением Nexus и в настоящее время готов примерно на 50 %. Сроки выхода не уточняются.

В проекте Mechanics VoiceOver и Nexus задействованы:

  • Даниил Эльдаров (голос Капитана Америки) — Леонардо;
  • Александр Дасевич (голос Ацуя Кусакабэ из «Магической Битвы») — Донателло;
  • Дмитрий Филимонов (голос Айро из «Аватара») — Рафаэль;
  • Дмитрий Полонский (голос Вуди Харрельсона) — Микеланджело.

Shredder’s Revenge вышла в июне 2022 года на PC (Steam) и консолях, а в августе 2023-го получила аддон Dimension Shellshock. Несмотря на обещания, поддержку русского в игру до сих пор не добавили (есть неофициальный перевод).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Просто неотличимо от человеческих голосов»: моддер с помощью нейросетей показал, как может выглядеть русская озвучка Baldur’s Gate 3
GamesVoice выпустит ремейк русской озвучки Black Mesa с профессиональными актёрами — дата выхода и новая демонстрация
Энтузиасты уже взялись за фанатский перевод Starfield на русский язык
«Ремейк Quake II, который нам нужен»: игроков впечатлила первая демонстрация геймплея Brutal Quake 2 от автора Brutal Doom
Успешный кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит роглайт-ответвление Rogue Core — тизер-трейлер и первые подробности
Извинения за провальный релиз The Lord of the Rings: Gollum писали не разработчики, а ChatGPT
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: teenage mutant ninja turtles: shredder’s revenge, tribute games, dotemu, экшен
teenage mutant ninja turtles: shredder’s revenge, tribute games, dotemu, экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU 84
Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс 40
Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i» 40
Cyclotech представил электролёт на катушках вместо пропеллеров 33

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Microsoft запустит ИИ-помощника в OneNote в ноябре — он будет создавать списки дел и обрабатывать заметки 18 мин.
Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume 2 ч.
YouTube стал блокировать просмотр видео в Microsoft Edge при активации строгой защиты от отслеживания 2 ч.
Bloober Team анонсировала для Layers of Fear загадочное сюжетное дополнение — оно выйдет в этом месяце и будет полностью бесплатным 2 ч.
Microsoft под давлением общественности передумала ограничивать хранение фотографий в OneDrive 3 ч.
Adobe показала ИИ-технологию Res-Up для качественного повышения разрешения у видео 4 ч.
Google каждый год платит Apple до $20 млрд, чтобы её поисковик оставался основным на iOS 4 ч.
Штат Юта подал в суд на TikTok за появление у детей зависимости 4 ч.
«Не буду играть, пока не починят»: патч 2.01 сломал пассивные навыки в Cyberpunk 2077, а CD Projekt RED исправлять положение не спешит 5 ч.
Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем 5 ч.
SpaceX Starlink станет доступен на обычных смартфонах для передачи текста, голоса и файлов 6 мин.
Amkor запустила во Вьетнаме огромный завод по упаковке чипов — он готов к сборке сложных системы из множества чиплетов 55 мин.
Colorful выпустила GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания 2 ч.
Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех 3 ч.
Глобальный рынок ноутбуков резко вырос во втором квартале, а в 2024 году вернётся к допандемийному уровню 3 ч.
Micron запустила массовое производство DDR5 по самому передовому техпроцессу 1β — скорость до 7200 МТ/с 4 ч.
В России появилась Ассоциация промышленного майнинга 4 ч.
ABB одобрила применение никель-цинковых аккумуляторов ZincFive в своих ИБП 5 ч.
Nokia установила новый рекорд скорости при трансокеанской передаче данных — 800 Гбит/с на одной длине волны 5 ч.
Untether AI выпустила ИИ-ускоритель tsunAImi tsn200 с производительностью 500 TOPS 5 ч.