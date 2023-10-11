«Аж олдскулы свело»: олдскульный боевик Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получит ностальгическую русскую озвучку

Российская студия перевода и озвучения Mechanics VoiceOver представила первую демонстрацию неофициальной русской озвучки олдскульного боевика Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge от Dotemu и Tribute Games.

Напомним, визуальный стиль Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (персонажи, предметы, задники) напрямую вдохновлён мультсериалом 1987 года. В игре также присутствует множество локаций из шоу.

В Mechanics VoiceOver намерены усилить ностальгический эффект: студия привлекла к работе над озвучкой «голоса из наших любимых старых дубляжей мультфильмов про черепах» и взяла «многие культовые реплики», за годы разлетевшиеся на мемы.

Судя по первым отзывам, зрителям неофициальная русская озвучка Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge пришлась по вкусу. «Аж олдскулы свело!» — признался в комментариях Ян Канторов.

Дубляж Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge создаётся Mechanics VoiceOver в сотрудничестве с творческим объединением Nexus и в настоящее время готов примерно на 50 %. Сроки выхода не уточняются.

В проекте Mechanics VoiceOver и Nexus задействованы:

Даниил Эльдаров (голос Капитана Америки) — Леонардо;

Александр Дасевич (голос Ацуя Кусакабэ из «Магической Битвы») — Донателло;

Дмитрий Филимонов (голос Айро из «Аватара») — Рафаэль;

Дмитрий Полонский (голос Вуди Харрельсона) — Микеланджело.

Shredder’s Revenge вышла в июне 2022 года на PC (Steam) и консолях, а в августе 2023-го получила аддон Dimension Shellshock. Несмотря на обещания, поддержку русского в игру до сих пор не добавили (есть неофициальный перевод).