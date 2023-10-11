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Sega в России может лишиться правовой охраны бренда и логотипа

Индивидуальный предприниматель Павел Баскаков потребовал от Суда по интеллектуальным правам (СИП) частично снять правовую защиту с ряда товарных знаков с названием и логотипом Sega, принадлежащих одноимённой японской компании, в связи с их неиспользованием. В частности, речь идёт об отмене защиты по категориям видеоигр, программного обеспечения, дисков с играми и аркадных автоматов.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Данные картотеки арбитражных дел указывают на то, что СИП зарегистрировал иск 29 сентября, а 4 октября он был оставлен без рассмотрения. Такое решение было принято со ссылкой на отсутствие доказательств отправки Sega досудебного предложения. Сам же заявитель ещё в 1994 году основал компанию по дистрибуции видеоигр Padis, а в 2003 году — New Game (ООО «Новая игра», юрлицо ликвидировано в конце прошлого года). Под брендом New Game работает магазин игровых приставок, которые совместимы с консолями Dendy и Sega Mega Drive. Кроме того, Баскакову в России принадлежат торговые марки Dendy, Titan, Mega Drive и Magistr. Последние два бренда визуально напоминают Sega и используются для выпуска приставок.

Напомним, компания Sega перестала выпускать игровые консоли в 2001 году. Однако она продолжает издавать игры серий Sonic the Hedgehog, Total War, Company of Heroes и др. В этом году японская компания закрыла сделку по покупке студии Rovio, являющейся разработчиком Angry Birds. Также Sega выдаёт права на выпуск официальных копий своих старых игровых консолей. В прошлом году компания сняла некоторые свои игры для ПК с продажи в российском сегменте магазина Steam, но ретейлеры продолжают реализовывать консольные игры на физических носителях, ввозимых в рамках параллельного импорта.

Управляющий партнёр Semenov & Pevzner Роман Лукьянов считает, что, если СИП встанет на сторону Баскакова, то он сможет зарегистрировать на себя аналогичные товарные знаки, что создаст риски для компаний, занимающихся распространением игр Sega в России. «Дистрибуция игр, маркированных оспариваемыми товарными знаками, станет невозможной или как минимум сопряжённой с рисками изъятия, уничтожения, компенсаций или штрафов», — добавил Лукьянов.

По данным базы Роспатента, Баскаков подал две заявки на регистрацию бренда Sega в ином начертании, чем в логотипе японской компании. В настоящее время обе заявки проходят экспертизу. По мнению патентного поверенного и гендиректора агентства интеллектуальной собственности «Интэлс» Павла Германа, бизнесмен оспаривает торговые знаки Sega именно для ограничения распространения. «У него будут основания разрешать и запрещать третьим лицам их использование, в том числе при дистрибуции и предложении товаров к продаже», — добавил Герман.

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Рубрики: Новости Software, игры, программное обеспечение,
Теги: sega, товарный знак, патент
sega, товарный знак, патент
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