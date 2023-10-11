Сегодня 11 октября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех

Acer представила отчёт по итогам сентября 2023 года и всего III квартала. Консолидированная выручка компании за сентябрь выросла на 29,4 % месяц к месяцу и составила 28,06 млрд тайваньских долларов ($874,1 млн). Квартальные результаты также оказались положительными.

Источник изображения: acer.com

Источник изображения: acer.com

По итогам сентября доходы компании от бизнеса по производству ноутбуков выросли на 31,3 % за месяц; месячный рост игрового подразделения составил 45,0 %.

По предварительным оценкам самой Acer, консолидированный доход за III квартал составил 67,47 млрд тайваньских долларов ($2,102 млрд) — это рост на 15,8 % в квартальном и на 4,0 % в годовом исчислении. Квартальная динамика по подразделениям оказалась также положительной: доходы от бизнеса по производству ноутбуков выросли на 19,4 % по сравнению с прошлым кварталом; выручка сегмента настольных компьютеров увеличилась на 27,8 %; доходы от направления экологичных продуктов Vero поднялись на 27,8 % в квартальном исчислении; игровой бизнес показал рост на 29,7 % квартал к кварталу.

Положительные результаты показали и публичные дочерние предприятия тайваньского электронного гиганта: 11 компаний представили свои отчёты по итогам сентября и III квартала — на долю направлений, не связанных с компьютерами и дисплеями, пришлись 24,2 % выручки Acer в III квартале. В частности, Altos Computing за квартал нарастила выручку на 39,1 %, Acerpure — на 12,3 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Acer представила игровой ноутбук Nitro V 15 с Intel Raptor Lake и GeForce RTX 2050 за $700
Acer представила игровой 28-дюймовый 4K-монитор XV282K V3 с частотой обновления 150 Гц и ценой $430
Лёгкий и манёвренный электросамокат Acer ES Series 3 Plus обеспечит комфортное передвижение по городским улицам
Электромобили скоро подешевеют до уровня машин на ископаемом топливе за счёт сильного падения цен на батареи
«Билайн» продадут российскому руководству до 13 октября
Безработица в американском IT-секторе растёт — ИИ одна из причин
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: acer, квартал, отчёт
acer, квартал, отчёт
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU 84
Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс 40
Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i» 40
Cyclotech представил электролёт на катушках вместо пропеллеров 33

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Microsoft запустит ИИ-помощника в OneNote в ноябре — он будет создавать списки дел и обрабатывать заметки 18 мин.
Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume 2 ч.
YouTube стал блокировать просмотр видео в Microsoft Edge при активации строгой защиты от отслеживания 2 ч.
Bloober Team анонсировала для Layers of Fear загадочное сюжетное дополнение — оно выйдет в этом месяце и будет полностью бесплатным 2 ч.
Microsoft под давлением общественности передумала ограничивать хранение фотографий в OneDrive 3 ч.
Adobe показала ИИ-технологию Res-Up для качественного повышения разрешения у видео 4 ч.
Google каждый год платит Apple до $20 млрд, чтобы её поисковик оставался основным на iOS 4 ч.
Штат Юта подал в суд на TikTok за появление у детей зависимости 4 ч.
«Не буду играть, пока не починят»: патч 2.01 сломал пассивные навыки в Cyberpunk 2077, а CD Projekt RED исправлять положение не спешит 5 ч.
Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем 5 ч.
SpaceX Starlink станет доступен на обычных смартфонах для передачи текста, голоса и файлов 6 мин.
Amkor запустила во Вьетнаме огромный завод по упаковке чипов — он готов к сборке сложных системы из множества чиплетов 55 мин.
Colorful выпустила GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания 2 ч.
Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех 3 ч.
Глобальный рынок ноутбуков резко вырос во втором квартале, а в 2024 году вернётся к допандемийному уровню 3 ч.
Micron запустила массовое производство DDR5 по самому передовому техпроцессу 1β — скорость до 7200 МТ/с 4 ч.
В России появилась Ассоциация промышленного майнинга 4 ч.
ABB одобрила применение никель-цинковых аккумуляторов ZincFive в своих ИБП 5 ч.
Nokia установила новый рекорд скорости при трансокеанской передаче данных — 800 Гбит/с на одной длине волны 5 ч.
Untether AI выпустила ИИ-ускоритель tsunAImi tsn200 с производительностью 500 TOPS 5 ч.