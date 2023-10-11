Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех

Acer представила отчёт по итогам сентября 2023 года и всего III квартала. Консолидированная выручка компании за сентябрь выросла на 29,4 % месяц к месяцу и составила 28,06 млрд тайваньских долларов ($874,1 млн). Квартальные результаты также оказались положительными.

По итогам сентября доходы компании от бизнеса по производству ноутбуков выросли на 31,3 % за месяц; месячный рост игрового подразделения составил 45,0 %.

По предварительным оценкам самой Acer, консолидированный доход за III квартал составил 67,47 млрд тайваньских долларов ($2,102 млрд) — это рост на 15,8 % в квартальном и на 4,0 % в годовом исчислении. Квартальная динамика по подразделениям оказалась также положительной: доходы от бизнеса по производству ноутбуков выросли на 19,4 % по сравнению с прошлым кварталом; выручка сегмента настольных компьютеров увеличилась на 27,8 %; доходы от направления экологичных продуктов Vero поднялись на 27,8 % в квартальном исчислении; игровой бизнес показал рост на 29,7 % квартал к кварталу.

Положительные результаты показали и публичные дочерние предприятия тайваньского электронного гиганта: 11 компаний представили свои отчёты по итогам сентября и III квартала — на долю направлений, не связанных с компьютерами и дисплеями, пришлись 24,2 % выручки Acer в III квартале. В частности, Altos Computing за квартал нарастила выручку на 39,1 %, Acerpure — на 12,3 %.