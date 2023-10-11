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Colorful выпустила GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания

Компания Colorful расширила серию своих видеокарт Ultra Z со скрытыми разъёмами питания моделями GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra Z с 8 и 16 Гбайт, а также GeForce RTX 4060 iGame Ultra Z. Летом компания выпустила карту GeForce RTX 4070 iGame Ultra Z с такой же особенностью.

Источник изображений: Colorful

Источник изображений: Colorful

Видеокарты GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra Z с 8 и 16 Гбайт, а также GeForce RTX 4060 iGame Ultra Z отличаются уникальным дизайном печатной платы с расположенным на торце разъёмом питания, а также модифицированной системой охлаждения, позволяющей спрятать кабель питания под задней панелью видеокарты. Сама задняя панель крепится к карте при помощи магнитов, что упрощает процесс прокладки кабеля.

Пространства, выделенного для прокладки кабеля питания, вполне достаточно, чтобы он мог сгибаться под допустимым углом. Кроме того, новинки оснащены стандартными 8-контактными разъёмами питания, у которых теоретический риск перегрева значительно ниже, чем у 12+4-контактного разъёма 12VHPWR.

Для GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra Z производитель заявляет заводской разгон графического процессора до 2580 МГц, что на 1,8 % выше эталонного значения. Графический чип модели GeForce RTX 4060 iGame Ultra Z разогнан до частоты 2580 МГц, что на 4,9 % выше номинала.

К настоящему моменту серия видеокарт Colorful со скрытыми разъёмами питания состоит из следующих моделей:

  • Colorful GeForce RTX 4070 iGame Ultra Z 12GB;
  • Colorful GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra Z 16GB;
  • Colorful GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra Z 8GB;
  • Colorful GeForce RTX 4060 iGame Ultra Z 8GB.

Все видеокарты серии Ultra Z получили одинаковые трёхвентиляторные системы охлаждения с размерами 313 × 189 мм. Отличаются видеокарты толщиной — она варьируется от 48 до 50,5 мм, а также весом — от 0,98 до 1,12 кг в зависимости от модели.

В продаже видеокарты GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra Z с 8 и 16 Гбайт, а также GeForce RTX 4060 iGame Ultra Z с 8 Гбайт пока не появились. Однако новинки уже добавлены на сайт производителя, поэтому их запуск, вероятно, состоится в самое ближайшее время.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: видеокарты, geforce rtx 4060, geforce rtx 4060 ti, colorful
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